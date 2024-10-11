Almanya Başbakanı Scholz, 19 Ekim'de Türkiye'ye Geliyor

(ANKARA) - Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 19 Ekim'de Türkiye'ye geliyor. Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Başbakan Scholz'un 19 Ekim'de İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini belirtti.

Almanya Başbakanı Scholz, önümüzdeki hafta sonu Türkiye'ye geliyor. Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Büchner, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında Scholz'un 19 Ekim'de İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi. Görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısının düzenlenmesinin planlandığını belirten Büncher, "Görüşmenin içeriğinin ne olacağını tahmin edemiyoruz. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş ve Orta Doğu'daki durumun tartışılacağı beklenebilir" ifadelerini kullandı. Görüşmede; göç, ikili ve ekonomi politikaları konularının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Anka Haber Ajansı