Almanya'da sosyal yardım sistemi yeniden inşaa ediliyor

Almanya’da koalisyon hükümetinin büyük umutlarla hazırladığı, Federal Meclis’te kabul edilen ancak Eyaletler Meclisi’nde reddedilen ‘Bürgergeld’ (Vatandaşlık Parası) için CDU/CSU’nun ikna edilmesi gerekiyor. Bu konuda Federal Meclis ve Eyaletler Meclisi arabulucu komisyonunun ilk randevu tarihi belli oldu. Buna göre komisyon, 23 Kasım’da toplanarak ‘Vatandaşlık Parası’ için uzlaşma yolu arayacak. Bir an önce sorunu çözüp yasayı 1 Ocak 2023’ten itibaren yürürlüğe koymak isteyen hükümet, komisyon toplantısının hemen ardından, yani 25 Kasım’da eyalet temsilcilerinin bir araya gelerek ‘Vatandaşlık Parası’nı karara bağlamasını istiyor.

‘Vatandaşlık Parası’, mevcut ‘Hartz IV’ adlı Sosyal Yardım sisteminin yerini alacak. Planlanan reform, işsizler için daha yüksek standart ve daha fazla destek görmesini öngörüyor. Çalışma Bakanı Hubertus Heil’in (SPD) önerisini reddeden CDU/CSU, sosyal yardım alanların sahip olduğu birikim miktarı limitinin artırılmasına karşı çıkıyor. Ayrıca gelecekte iş reddedenlere veya iş arayanlara uygulanan sorumlulukları ihlal edenlere çok az yaptırım uygulanmasını da eleştiriyor.

Kaynak: Hürriyet Avrupa