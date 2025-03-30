Almanya'nın Nürnberg Kentinde İmamoğlu’na Destek Yürüyüşü

Haber: İlhan BABA

(NÜRNBERG) - Almanya'nın Nürnberg kentinde, CHP Nürnberg Birliği öncülüğünde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi.

Almanya'nın Nürnberg kentinde, CHP Nürnberg Birliği öncülüğünde Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla bir yürüyüşü düzenlendi. Farklı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği yürüyüşte, demokrasi ve hukukun üstünlüğü vurgulandı. Katılımcılar, yürüyüş boyunca, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Her şey çok güzel olacak”, “Hak, hukuk, adalet, demokrasi”, “Ey korkma Erdoğan, her şey sensiz çok güzel olacak”, “Direne direne kazanacağız” ve “Bu işin sağı solu, Türkü, Kürdü, Alevisi, Sünnisi yok, Ok’u, Hilal’i, ateisti, inançlısı yok. Artık şakası yok, tek yumruk olma zamanı” sloganlarını attı.

Yürüyüşte konuşan CHP Nürnberg Birliği eski Başkanı Funda Yurt, Türkiye’deki demokrasi mücadelesine dikkat çekerek, halkın iradesine yönelik saldırılara karşı sessiz kalmayacaklarını ifade etti. Yurt, "Türkiye’de tüm kesimlerin savunma hakkı sistematik olarak ihlal edilerek demokrasiye karşı bir sivil darbe gerçekleştiriliyor. AKP faşizmi, İstanbul Belediyemiz başta olmak üzere belediyelerimize ve partimize, tüm muhalefet partilerine ve gruplarına karşı yoğun bir baskı ve yıldırma politikası uygulamaktadır" dedi.

Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının hukuksuz şekilde gözaltına alınmasının sadece CHP’ye değil, 86 milyonluk Türkiye halkına yönelik bir tehdit olduğunu belirten Yurt, basının susturulduğunu, gazetecilerin ve bilim insanlarının gözaltına alındığını, avukatların baskı altında olduğunu vurguladı. Yurt, "Ülkemizin kurucu partisi CHP’nin kapatılması için davalar açılmakta. Seçilmiş yöneticiler, siyasi liderler ve meslek örgütü temsilcileri keyfi şekilde görevden alınmakta ve tutuklanmakta. Adil yargılanma hakkı sistematik olarak gasp edilmekte" dedi.

Konuşmasının sonunda Halide Edip Adıvar’ın sözlerine atıf yapan Yurt, "Gece en karanlık ve ebedi göründüğü zaman, gün ışığı yakındır. Her gecenin bir sabahı vardır. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sözleriyle mücadele çağrısını yineledi.

CHP Nürnberg Birliği Gençlik Kolları’ndan Hakkı Cem Sivrikaya ise, "Türkiye'de 15 milyon 500 bin kişinin, İstanbul’da ise milyonların demokratik hakkına sahip çıktığı bu günlerde; hak, hukuk, adalet ve demokrasi için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Genç Cumhuriyetimizin bu yeni yüzyılı da, tıpkı geçen yüzyıl gibi, AKP ve onun benzeri anlayışların hukuksuzluklarıyla mücadeleyle geçiyor. Buradan ODTÜ’de, Boğaziçi’nde, İTÜ’de; Ankara’da Seymenler’de, İstanbul’da Maçka Parkı’nda; İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda, Saraçhane’de, Çağlayan’da ve en önemlisi Türkiye’nin dört bir yanında sokaklarda direnen milyonlara selam olsun" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı