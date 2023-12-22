Alper Taşdelen: "Beklentim Hakkın Teslim Edilmesidir"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “3 ay sonra seçim var. CHP olarak bu seçimden zafer ile çıkacağız. Çıkmak için de hepimiz çalışacağız. Başarılı, oyunu artıran, anketlerde uzak ara çıkan, halkın hala teveccüh ettiği ve devam etsin dediği bir belediye başkanı olarak beklentim hakkın teslim edilmesidir” dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “3 ay sonra seçim var. CHP olarak bu seçimden zafer ile çıkacağız. Çıkmak için de hepimiz çalışacağız. Başarılı, oyunu artıran, anketlerde uzak ara çıkan, halkın hala teveccüh ettiği ve devam etsin dediği bir belediye başkanı olarak beklentim hakkın teslim edilmesidir” dedi.

Taşdelen, Fox TV’de canlı yayınlanan Çalar Saat programında Çankaya Belediye Başkanlığı aday adaylığına ilişkin soruları yanıtladı. Taşdelen, programda şunları söyledi:

"ANKETLERDE MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 70"

“Mansur Başkan bizimle yola devam edilmesi gerektiğini söylüyor. Hem Mansur Başkan'ın yaptığı anketlerde hem benim yaptığım anketlerde Çankaya’da en yüksek oyu bizimle partimiz alıyor. Örneğin son anketlerde bizim çalışmalarımızdan memnuniyet oranı ortalaması yüzde 70.

"BENİM DE HAKKIM GENEL BAŞKAN'A TESLİM"

Kurultay oldu bitti. Biz CHP’liyiz. Ve kurultayın iradesi en üst iradedir. Sayın Özgür Özel hepimizin genel başkanıdır. Sayın Genel Başkanımız da diyor ki, kurultay bitti, ben o defteri kapattım, herkesin genel başkanıyım, kin gütmeyeceğim. Doğru yaklaşım da budur zaten. Benim anlatmaya çalıştığım da o. Bu kurultay havası etkilemedi mi? Ama etkiledi. Çok aday çıktı mesela Çankaya’da. Aday çıkmasının temel nedenlerinden biri bizim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklememiz ve orada birileri "Kemal Bey’i destekledi, bir daha aday gösterilmez" düşüncesine kapılmış olabilir. Ama ben bunun olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü hepimizin hakkı Genel Başkan'a teslimdir. Ben de bir CHP’liyim. Benim hakkım da Genel Başkan'a teslim.

"KIZILAY'A SANDIK KURALIM"

Biz anketlerden çıktığımızı biliyoruz çünkü anketler çok açık. Kızılay'a, meydana sandık kuralım. Çankaya’nın 20 yerine sandık kuralım. Direk halkımıza soralım kimi istiyor diye.

"İYİ YÖNETİM ÖDÜLLENDİRİLMELİDİR"

Bakın ben tekrar iddialı bir cümle kuruyorum. Canlı yayında herkesle tartışırım. Çankaya Belediyesi Türkiye'nin en başarılı ilçe belediyelerinden birisidir. Hükümetten destek almadık. Hiç kimseden destek almadık. Borç almadık. Kredi kullanmadık. Kendi kaynaklarımızla belediye tarihinin toplamının 6 katı yatırım yaptık. 18 katı sosyal belediyecilik yaptık. Ve bu partinin de yüz akıdır. Biz kendimize bir koltuk arayışı içinde değiliz. Biz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi Çankaya’nın yaşam seviyesinin daha üst seviyeye çıkarılmasının peşindeyiz. İyi yönetim, doğru yönetim, liyakatli yönetim benim bildiğim ödüllendirilir. Ödüllendirilmelidir.

"KURULTAY KONUŞMALARINI YADIRGARIM"

('Aday gösterilmezseniz ne yapacaksınız? CHP'de kurultayı kaybeden ekip 1 Nisan için bir hazırlık yapıyor mu" sorusu üzerine) Ben bu konunun konuşulmasını bile yadırgarım. Biz CHP’liyiz. Bizim genel başkanımız Özgür Özel. Yeni MYK, yeni PM’miz var. Biz CHP’nin başarısı için varız.

"BEKLENTİM HAKKIN TESLİM EDİLMESİDİR"

('Kurultayı kaybedenlere bu mesajı veriyor musunuz" sorusu üzerine) CHP olarak bizim bu dönemde birlik, bütünlük içinde olmamız gerek. Çünkü Millet İttifakı dağıldı. İYİ Parti ayrıldı. Başka siyasi partiler kendi adaylarını çıkarıyor. Bir de biz parti içinde böyle bir tartışma içine girersek bu partiye de Türkiye'ye de en büyük kötülük olur. Birliği, bütünlüğü devam ettirmeliyiz. Birbirimizi kucaklamalıyız. Hak, hukuk, adalet. Partimizin geçmiş yıllarda en büyük sloganı buydu. Hak, hukuk, adaleti birbirimize de yansıtacağız. Birbirimizi kucaklayacağız. 3 ay sonra seçim var. CHP olarak bu seçimden zafer ile çıkacağız. Çıkmak için de hepimiz çalışacağız. Benim de Çankaya’da hakkın teslim edilmesini beklentim, hakkın teslim edilmesidir. Başarılı bir belediye başkanı, oyunu artıran bir belediye başkanı, anketlerde uzak ara çıkan halkın hala teveccüh ettiği ve devam etsin dediği bir belediye başkanı olarak beklentim de bu hakkın teslim edilmesidir. Çünkü bizim çalışmaktan, üretmekten, Çankaya’yı daha ileriye götürmekten başka bir hedefimiz yok.”

Anka Haber Ajansı