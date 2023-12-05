Alper Taşdelen, Çankaya Belediye Başkan Adaylığı İçin Başvurdu

Alper Taşdelen, Çankaya Belediye Başkan Adaylığı İçin Başvurdu

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP Genel Merkezi’ndeki makamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. 30 dakikadan fazla süren görüşmede, Özel ile Taşdelen’in, Çankaya ve yerel seçimlere dair önemli değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. Taşdelen, Çankaya Belediye Başkanlığı’na adaylık başvurusunu da yaptı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP Genel Merkezi’ndeki makamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. 30 dakikadan fazla süren görüşmede, Özel ile Taşdelen’in, Çankaya ve yerel seçimlere dair önemli değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. Taşdelen, Çankaya Belediye Başkanlığı’na adaylık başvurusunu da yaptı.

Taşdelen, dün mesai bitiminden sonra CHP Genel Merkezi’ne gitti. Taşdelen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile makamında baş başa bir görüşme yaptı. Görüşmenin 30 dakikadan fazla sürdüğü öğrenildi. Taşdelen, ziyaretin ardından Özel ile fotoğraf da çektirdi. Taşdelen, Özel’e ziyaretini, twitter hesabından şöyle paylaştı:

“Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i Genel Merkezimizdeki makamında ziyaret ettim. Çankaya ve yerel seçimlere dair gelişmeleri değerlendirdiğimiz ziyaretimiz için Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum.”

Taşdelen’in, Çankaya Belediye Başkanlığı’na adaylık başvurusunda da bulunduğu öğrenildi.

Anka Haber Ajansı

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