Alper Taşdelen: “Mahkeme Kadıya Mülk Değil. Ben Chp’liyim, Partimin Başarısı İçin Ter Dökmeye Devam Edeceğim”

Alper Taşdelen: “Mahkeme Kadıya Mülk Değil. Ben Chp’liyim, Partimin Başarısı İçin Ter Dökmeye Devam Edeceğim”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Mahkeme kadıya mülk değil. Benim için Çankaya’ya başarıyla, başı dik, alnı ak hizmet etmiş olmak her şeyin üzerindedir. Ben CHP’liyim. Partimin başarısı için, aydınlık yarınlar için ter dökmeye devam edeceğim” dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Mahkeme kadıya mülk değil. Benim için Çankaya’ya başarıyla, başı dik, alnı ak hizmet etmiş olmak her şeyin üzerindedir. Ben CHP’liyim. Partimin başarısı için, aydınlık yarınlar için ter dökmeye devam edeceğim” dedi.

CHP tarafından 31 Mart Seçimleri’nde yeniden aday gösterilmeyen Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, bugün X hesabından yaptığı açıklamayla CHP için çalışmaya devam edeceğini kaydetti. Başkan Taşdelen’in konuya ilişkin açıklaması, şöyle:

“Sevgili Çankayalılar, Aday yapılmamamızdan sonra şahsıma ilettiğiniz güzel sözleriniz, mesajlarınız, yorumlarınız için yürekten teşekkür ediyorum. Siyasette maalesef hak etmediğiniz, haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz durumlar oluyor. Ama önemli olan incinsen de incitmemek ve bu sorumlulukla hareket etmektir. Bize yakışan da budur. Mahkeme kadıya mülk değil. Benim için Çankaya’ya başarıyla, başı dik, alnı ak hizmet etmiş olmak her şeyin üzerindedir. Çankaya’nın dört bir tarafında eserlerimiz var, ilkler ve rekorlar var, darda olanın ömür boyu hayır duasını almak var. Sizlerin güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmamanın onuru var. Bu zaten bizim madalyamızdır. Ben CHP’liyim. Partimin başarısı için, aydınlık yarınlar için ter dökmeye devam edeceğim. Adayımız Sayın Hüseyin Can Güner’e de yeni dönem için başarılar diliyorum. Belediye’deki bütün personelimize, çalışma arkadaşlarıma 10 yıllık emekleri için çok teşekkür ediyorum. Siz, 950 bin Çankayalı komşuma 10 yıl boyunca hep yanımda olduğunuz için, desteğiniz için teşekkür ediyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”


Anka Haber Ajansı

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