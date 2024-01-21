Alper Taşdelen, Milli Mücadele Müzesi’ni Özel Ve Kılıçdaroğlu İle Açtı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, tarihi Abidin Paşa Köşkü’nü Milli Mücadele Müzesi olarak hizmete açtı. Açılış törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP’nin eski Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Hikmet Çetin’de katıldı. Taşdelen, konuşmasında, "Çankaya Belediyesi her CHP'li belediye gibi halkın olanı halka geri verir. Bunlardan birisi de bu tarihi köşktür" dedi. CHP Genel Başakın Özel, tarihi köşkü son teknolojik imkanlarla modern bir müze haline dönüştüren Taşdelen’e teşekkür etti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, tarihi Abidin Paşa Köşkü’nü Milli Mücadele Müzesi olarak hizmete açtı. Açılış törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP’nin eski Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Hikmet Çetin’de katıldı. Taşdelen, konuşmasında, "Çankaya Belediyesi her CHP'li belediye gibi halkın olanı halka geri verir. Bunlardan birisi de bu tarihi köşktür" dedi. CHP Genel Başkanı Özel, tarihi köşkü son teknolojik imkanlarla modern bir müze haline dönüştüren Taşdelen’e teşekkür etti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde tarihi Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi olarak açıldı.

ANKARA’NIN İLK MİLLİ MÜCADELE MÜZESİ

Açılışta, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Ankara’ya özgü Seymenler gösteri yaptı. Taşdelen yaptığı konuşmada, “Bu köşkü 1886’da Ankara Valisi Abidin Paşa yaptırdı. Kendisi Abidin Dino'nun dedesiydi. Köşk zamanında Harbiye olarak kullanıldı, sonra MKE’ye geçti. Rahmetli babam Doğan Taşdelen, MKE'ye parasını ödeyerek köşkü belediyeye kazandırdı. Biz de şimdi Ankara’da bir ilki yaparak bu köşkü Milli Mücadele Müzesi yaptık” dedi. Taşdelen, Anıtkabir’e gelen herkesin müzeye gelmelerini sağlamak için gerekli girişimlerde bulunduklarını da kaydetti.

BELEDİYE TARİHİNİN 6 KATI YATIRIM, 18 KATI SOSYAL YARDIM

Çankaya'da 10 yılda ilkleri, rekorları ve eserleri hayata geçirdiklerini ifade eden Taşdelen "Belediye tarihinde, 30 yılda yapılan toplam yatırımın 6 katını, sosyal yardımlarda ise 18 katını 10 yılda hayata geçirdik. Bütün bunları 1 kuruş borç almadan, kredi kullanmadan yaptık. Fark, Cumhuriyet Halk Partili olmakta. Namuslu ve dürüst olmakta. Belediyenin her kuruşunu namusu bilerek, liyakatli kadrolarla çalışmakta” diye konuştu.

"10 YILLIK DÖNEMİMİZDE BAŞIMIZ DİK ALNIMIZ AK"

Çankaya’da CHP’nin yüzde 58 olan oyunu 2014’te yüzde 64’e 2019’da yüzde 74’e çıkardıklarını anlatan Taşdelen, “Partimizin Türkiye geneli oyunu yüzde 0,6 artırdık. Biz Millet İttifakı'nın toplam oyundan yüzde 4 daha fazla oy aldık. İşte o oylar AK Partili ve MHP’li seçmenden” dedi. “Biz ideolojik olarak değil, belediye hizmetlerinden memnun olduğu için Çankaya'da bu oylara erişme imkanına sahip olduk” diyen Taşdelen, “Çankaya'da vaatle değil, yaptıklarımızla konuşuyoruz. Allah'a şükürler olsun ki on yıllık dönemimizde başımız dik, alnımız ak. Biz doların yeşilini değil, ağacın yeşilini seven insanlarız. Böyle de çalışmaya devam edeceğiz. Müzemizin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

"BELEDİYE SAYIMIZI ARTTIRACAĞIZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, konuşmasında, "İnşallah biz, bütün belediye başkanları olarak, 31 Mart’tan sonra belediye başkanı sayımızı da artırmak suretiyle, meclisteki çoğunluğu da ele geçirmek suretiyle Ankara’nın tarihini, kültürünü ortaya çıkaracak çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

"ALPER BAŞKANI KUTLUYORUM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise “Eğer burası sosyal demokrat bir belediye başkanının hizmet alanında olmasaydı ya bir restoran olurdu, ya ihaleye çıkılır, birileri alır, burayı başka amaçlarla kullanır, ya belediye başkanı kendisine makam odasının içinde olacağı bir çalışma alanına çevirirdi. Ama sevgili Alper Başkanımız burayı Milli Mücadele Müzesi haline çevirdi” dedi. Müze tanıtımından gerçekten etkilendiğini ifade eden Özel, “Çağa uygun bir dijital müze haline dönüştürülmüş. Önemli bir tarihsel süreci dijital imkânlarla hayata geçirerek bizlerin, gençlerin kullanımına bahşetmek son derece önemli hizmet, bunun için Alper Başkanı ve ekibini kutluyorum, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

CHP’Lİ BELEDİYE DÜRÜST, TEMİZ, ŞEFFAF HALKA HİZMET DEMEK

Özel, şöyle devam etti:

“CHP’li belediye dürüstlük, temizlik, şeffaflık, halka hizmet demek. Rant yerine halkçılık demek, elbette müze demek, yeşil, orman ve insan demek. Sosyal donatı alanlarına, parklara, bahçelere, sosyal yardımlara önem vermek, halkçı belediyecilik yapmak demek. Örneğin eksik kalan bir caminin temizliği, bakımı, okulun boyası demek. Geçim derdinde olanlara önemli sosyal yardımlar yapmak demek. Ben hem Alper Başkanla hem Adem Başkanla hem Mansur Başkanla hem çok kıymetli Yenimahalle Belediye Başkanımızla hepsiyle gurur duyuyorum. Göç alan kentler, ilçeler, CHP’nin yönetiminde insanların göç edip ayrılmak istediği yerleri başkaları yönetiyor. Peki, herkesi Çankaya’ya getirebilir miyiz, herkesi Yenimahalleli yapabilir miyiz, olmaz ama 31 Mart seçimlerinde eğer CHP’li belediyelere oy verirseniz böyle halkçı belediye başkanları ve bu kadar güzel hizmetler sizin beldenize, ilçenize, şehrinize gelebilir.”

Konuşmaların ardından protokol kırmızı kurdeleyi keserek müzeyi hizmete açtı. Taşdelen, Özel ve Kılıçdaroğlu’nun da aralarında bulunduğu heyete müzeyi de gezdirerek, yapılanları anlattı.

Müze açılışına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin önceki Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, CHP Genel Başkan Yardımcıları Koza Yardımcı, Zeliha Şahbaz, Gamze Taşçıer, Ensar Aytekin, Gül Çiftçi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara Milletvekili Aliye Ersever, CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, CHP Mamak İlçe Başkanı Behçet Akdulum, CHP Altındağ İlçe Başkanı Ali Ergin, Abidin Paşa’nın üçüncü kuşak torunu Esin İleri, Çankaya Belediyesi meclis üyeleri, başkan yardımcıları, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TARİH SON TEKNOLOJİ İLE BULUŞTU

Müze, ziyaretçilerine son teknolojiyle donatılmış etkileşimli bir tarih deneyimi sunuyor. Müze girişinde Atatürk’ün tarihi “Nutuk” sayfalarından oluşturulan portresi yer alıyor. Engelli yurttaşlar için özel tasarlanmış kiosk uygulamasıyla, etkileşimli bilgilendirme fırsatı sunuluyor. Abidin Paşa Odası, Milli Mücadele Basın Odası, Sinema Odası, Kahramanlar Odası, Cephe Odası’nın bulunduğu müzede, görsel çalışmalar, etkileşimli vitrinler ve duvarların yanı sıra Atatürk’lü hologram ile fotoğraf çektirme fırsatı da sunuluyor. Müzenin önümüzdeki Salı gününden itibaren ziyaretçi girişine açılması bekleniyor.

Anka Haber Ajansı