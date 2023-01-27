Altın uzmanı İslam Memiş'ten beklenmedik tahmin! Herkes şaşkına döndü...

Altın fiyatlarına diar yorumları ile gündemden düşmeyen piyasa uzmanı İslam Memiş, bu kez kimsenin beklediği bir açıklamada bulunarak dikkatleri yine üzerine çekti.

Finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, gelişen teknolojinin gelecekte hayatımıza katacağı avantajlardan ve dezavantajlardan bahsetti.

TV100'deki köşesinde "Türkiye, 2023'de tüm kartlarını gösterecek" başlığıyla kaleme aldığı yazısında Memiş, şunları söyledi:

Teknoloji ve dijital dönemden bahsediyorum. Beklenenden hızlı geliyorlar. Test aşamaları başarılı, sermayeleri hazır. İnsan hayatını kolaylaştıran teknolojinin faydalarını da göreceğiz, çoğu mesleklerin artık olmayacağını da.

Mesela; doktora gitmek zorunda kalmayacağız. Yapay zeka, bize doktorluk yapacak. Hatta teşhis konusunda oldukça başarılı olacaklar. Her hasta olduğumuzda hastaneye gitmek zorunda kalmayacağız. Bilgisayarda derdimizi anlatmamız yeterli olacak.

Hatta "Uzman", "Uzman değilim", "Hastayım", "Öğrenmek istiyorum" seçenekleri bile olacak. Ameliyatlar uzaktan olacak. Ameliyatlar için ülke ülke gezme sorunu ortadan kalkıyor.

Yapay Zeka Avukatlık Yapacak

Avukatlık. Geleceğin riskli mesleklerinden. Yüz tanıma sistemleri, delil toplama, yalan test aşamaları ve birçok modern sistemin getireceği kolaylıklar hukuk alanında boy gösterecek.

Yapay zeka, bize hukuk alanında sınırsız hizmet verecek. Bankacılık. Türkiye'nin ilk beş büyük bankasının bugünkü personel sayısı 15-20 bin civarında. 24-25 bin olanda var ancak o sayıyı bu yıl düşürecekler.

İnsana Gerek Kalmayacak

Dijital bankacılık sistemi hazır. Çok yakında küçük küçük bankalar hayatımızda olacak. Bir bankayı 100 personel ile açabilecekler. Çünkü her şey dijital olacağından insana gerek kalmayacak. Kredi kartı, ATM kartı vesaire bunlara gerek kalmayacak. Sadece dijital bir şifre ile anında her şey çözülecek.

"Okul Hayatının Önemi Kalmayacak"

Eğitim. Artık okul hayatının bir önemi kalmayacak. Eğitim, bilgi, yetiştirme vesaire tabii ki olacak, ancak bugünkü eğitimin teknoloji karşısında bir karşılığı olmayacak.

Bugünkü eğitimi biraz düşündüğünüzde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Öğretmen artık teknoloji olacak. Bugün bile bilgi avcumuzun içerisinde.

"Siri Bile Fos Kalacak"

ABD'de kurulan şirket şu an bile her şeyi alt üst edecek bir güce sahip. 24 milyon dolarlık bütçesi var ama dünyanın en güçlü şirketi olacak. İstediğimiz tüm bilgileri saati 80 dolara verecek.

Dünya turundalar, yatırımcılardan para toplamaya devam ediyorlar. Google bile kırmızı alarm verdi. Siri bile yeni teknolojinin yanında fos kalacak.

"Anlamadım, bilmiyorum" yok. Bire bir insan gibi diyaloğumuz olacak. Size son bir yıldır, "Dünya yeni çalışma saatine giriyor, Türkiye dahil" uyarım vardı.

"O Gözlükle Her Şeyi Yaşayacaksınız"

Yeni düzen insanlar yorulmasın diye değildi, ihtiyaç olmadığındandı. Bu şirket öyle bir Metaverse gözlük yaptı ki, test aşamasında bile insan hızına yetişemiyor. Baş ağrısı yapıyor. Bugünlerde insana uyarlamaya çalışıyorlar.

Yanlış anlamadınız, teknolojiyi insana uyarlamaktan bahsettim. Sanal dijital dünyanın cennet vaat edeceğinden şüpheniz olmasın. O gözlük takıldığında aklınıza gelen her şeyi anında yaşayacak, hissedeceksiniz. Koku bile.

Kaynak: karar.com