Altun'dan, Deniz Yücel'e Cevap: "Erdoğan’ın Başkanlık Ettiği Hükümetimize Soytarı Demek Haddiniz Değildir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in "Küresel güçlerin asıl soytarısı; yerli ve milli olduğunu iddia edip memlekete milyonlarca sığınmacı ve kaçağı dolduran, işine geldiğinde hain terör örgütü FETÖ’yle birlikte yol yürüyen, işine geldiğinde bölücü terör örgütü PKK ile masaya oturan AKP iktidarıdır" sözlerine verdiği yanıtta, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın başkanlık ettiği hükümetimize, seçilmiş milli iradeye soytarı demek sizin haddiniz değildir. Bilmeyene

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in "Küresel güçlerin asıl soytarısı; yerli ve milli olduğunu iddia edip memlekete milyonlarca sığınmacı ve kaçağı dolduran, işine geldiğinde hain terör örgütü FETÖ’yle birlikte yol yürüyen, işine geldiğinde bölücü terör örgütü PKK ile masaya oturan AKP iktidarıdır" sözlerine verdiği yanıtta, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın başkanlık ettiği hükümetimize, seçilmiş milli iradeye soytarı demek sizin haddiniz değildir. Bilmeyene bildiririz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muğla İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Son dönemde işi artık ülkemize yönelik küresel projelerin taşeronluğunu üstlenmeye kadar vardırdılar" açıklamasında bulunmuştu. Erdoğan'ın bu sözlerine CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Küresel güçlerin asıl soytarısı; yerli ve milli olduğunu iddia edip memlekete milyonlarca sığınmacı ve kaçağı dolduran, işine geldiğinde hain terör örgütü FETÖ’yle birlikte yol yürüyen, işine geldiğinde bölücü terör örgütü PKK ile masaya oturan AKP iktidarıdır" cümleleriyle cevap vermişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, X hesabından Yücel'i alıntılayarak yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Anlaşılan Türkiye’nin son dönemde uluslararası arenada elde ettiği büyük kazanımlardan her zamanki gibi duyduğunuz rahatsızlığı, olabilecek en sakil şekilde ortaya dökmüşsünüz. Yine anlaşılan bu zırvaları da büyük bir gaflet ve unutkanlık içinde yazmışsınız. O yüzden size birkaç hatırlatma yapmak gerekiyor. Kimin işine geldiğinde günlük siyasi çıkarlar uğruna Cumhuriyetin değerleriyle, kazanımlarıyla, birliğimizle, bütünlüğümüzle bir oyuncak gibi oynadığını milletimiz çok iyi bilmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kesin bir zaferle, alnı ak şekilde çıktığı, partinizin ağır bir hezimetle ayrıldığı, mazlumları sevindiren, zalimleri ve işbirlikçi odakları üzen 2023 seçimleri, aziz Türk milletinin sahip olduğu bu bilincin en önemli örneği olmuştur. Hatırlatırız!

"Türk milleti, ülkesinin geleceğini bir karanlığa teslim etmez"

Sizin "çağdaş" diye nitelendirdiğiniz eğitimin ne olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Sizin zihniyetinizle eğitimi bir araya getirdiğimizde, sakallı diyerek, sarıklı-cübbeli diyerek, başörtülü diyerek insanların en temel hakkı olan eğitim imkanlarını elinden almaktan başka bir şey gelmiyor insanların aklına. Hatırlatırız! Sizin demokrasiyi askıya almak deyince ne yaptığınızı da çok çok iyi biliyoruz. Bu millet 15 Temmuz’da Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında kenetlenip, serden geçip darbecilere karşı göğsünü siper ederken, devrik genel başkanınızın o darbecilerin tankları arasından sıvışıp Bakırköy’e kahvesini yudumlamaya nasıl gittiğini de unutmadık. Hatırlatırız! Türkiye’nin almaya çalıştığı her kritik virajda terör örgütlerine selam çakan, dış odaklara gidip ülkesini şikayet eden, her meselede "acaba iktidara mı yarar" paranoyasından kurtulamayıp mütemadiyen patinaja mahkum olan zihniyetinizin, dış siyasete dair hiçbir şeyden anlamadığını, söyleyecek hiçbir sözünüzün olmadığını defalarca gördük. Hatırlatırız! Atatürk’ün "Yurtta Barış Dünyada Barış" sözünü sadece Batı’ya bakmaktan ibaret bir yaklaşım olarak algılayan dar vizyonunuzla size sanmıyorum ama başarılar dileriz. Zira Türk milleti böylesine önemli bir sözün bile içini boşaltabilen bir karanlığa asla ülkesinin geleceğini teslim etmez. Hatırlatırız! Türk Milleti asildir. İradesini de bu asaleti en iyi şekilde yansıtabilen, temsil edebilene emanet eder. Güçlü Türkiye’nin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği hükümetimize, seçilmiş milli iradeye soytarı demek de sizin haddiniz değildir. Bilmeyene bildiririz. Hatırlatırız!"

Anka Haber Ajansı