Alüminyum Profil Üretimi Yapılan Fabrikada Yangın: 1 Yaralı

Alüminyum Profil Üretimi Yapılan Fabrikada Yangın: 1 Yaralı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir alüminyum profil fabrikasında çıkan yangında 1 işçi yaralandı.

Dinçer AKBİR/ GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir alüminyum profil fabrikasında çıkan yangında 1 işçi yaralandı. İşçi hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Gebze Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu Caddesi üzerindeki alüminyum profil üretimi yapılan fabrikanın basınç tankında yaşanan patlama sonrasında çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan ve ismi öğrenilemeyen bir işçiyi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İtfaiye ekipleri ise fabrikanın çatı kısmındaki izolasyon malzemelerine de sıçrayan yangını söndürmek için, çatıda bulunan sacı keserek müdahalede bulundu. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu fabrikada küçük çaplı hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Alüminyum Profil Üretimi Yapılan Fabrikada Yangın: 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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