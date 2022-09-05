Amasra'da 2 Kafe Ve 3 Büfe Yandı
BARTIN'ın Amasra ilçesinde çıkan yangında 2 kafe ve 3 büfe kullanılamaz hale geldi.
Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın),(DHA)- BARTIN'ın Amasra ilçesinde çıkan yangında 2 kafe ve 3 büfe kullanılamaz hale geldi.
Yangın, sabah saatlerinde Kum Mahallesi Turgut Işık Caddesi'nde bulunan bir kafenin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Bir anda büyüyen yangını çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yan taraftaki kafeye de sıçrayan yangın 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınabildi. Yangında aynı alandaki 2 kafe ve 3 büfe kullanılamaz hale geldi. Yangın ve çıkış nedeniyle ilgili soruşturmaya başlandı. (DHA)
FOTOĞRAFLI
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.