Amasra'da 2 Kafe Ve 3 Büfe Yandı

Amasra'da 2 Kafe Ve 3 Büfe Yandı

BARTIN'ın Amasra ilçesinde çıkan yangında 2 kafe ve 3 büfe kullanılamaz hale geldi.

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın),(DHA)- BARTIN'ın Amasra ilçesinde çıkan yangında 2 kafe ve 3 büfe kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Kum Mahallesi Turgut Işık Caddesi'nde bulunan bir kafenin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Bir anda büyüyen yangını çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yan taraftaki kafeye de sıçrayan yangın 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınabildi. Yangında aynı alandaki 2 kafe ve 3 büfe kullanılamaz hale geldi. Yangın ve çıkış nedeniyle ilgili soruşturmaya başlandı. (DHA)

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Amasra'da 2 Kafe Ve 3 Büfe Yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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