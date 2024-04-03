Amasra'da Oylar Yeniden Sayılıyor... Bankoğlu: "Halkın İradesini Hedef Alan Hiçbir Plan Tutmayacak"

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bartın'ın Amasra ilçesinde AKP ve MHP'nin İl Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz sonucu oyların yeniden sayıldığını duyurdu. Yeniden sayım kararını değerlendiren Bankoğlu, "Kirli bir plan dönüyor. Demokrasiye inanan, halkın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi Amasra Adliyesi önüne bekliyoruz. YSK'ye itiraz edeceğiz. Halkın iradesini hedef alan hiçbir plan tutmayacak" dedi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bartın'ın Amasra ilçesinde AKP ve MHP'nin İl Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz sonucu oyların yeniden sayıldığını duyurdu. Yeniden sayım kararını değerlendiren Bankoğlu, "Kirli bir plan dönüyor. Demokrasiye inanan, halkın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi Amasra Adliyesi önüne bekliyoruz. YSK'ye itiraz edeceğiz. Halkın iradesini hedef alan hiçbir plan tutmayacak" dedi.

AKP ve MHP yetkilileri, Bartın'ın Amasra ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu'nun itirazı somut delil yetersizliği nedeniyle reddetmesinin ardından, yetkililer İl Seçim Kurulu'na itiraz etti. İl Seçim Kurulu yapılan itirazı kabul ederek, oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Oyların yeniden sayılması kararına X hesabından tepki gösteren CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, "Kirli bir plan dönüyor. Demokrasiye inanan, halkın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi Amasra Adliyesi önüne bekliyoruz. YSK'ya itiraz edeceğiz. Halkın iradesini hedef alan hiçbir plan tutmayacak" paylaşımını yaptı.

Anka Haber Ajansı