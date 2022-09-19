Amasya'da Hafif Ticari Araçla Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 2 Ölü, 8 Yaralı

Amasya'da Hafif Ticari Araçla Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 2 Ölü, 8 Yaralı

AMASYA'da, yolcu otobüsüyle çarpışan hafif ticari araçtaki İsmail Tural ile Ömer Bıyık hayatlarını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Sinan HARMANCI- Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da, yolcu otobüsüyle çarpışan hafif ticari araçtaki İsmail Tural ile Ömer Bıyık hayatlarını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Suluova ilçesi Çeltek mevkisinde meydana geldi. Amasya'dan Çorum istikametine giden Kaşif Erkoç idaresindeki 60 BP 042 plakalı Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen İsmail Tural'ın kullandığı 55 H 3934 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü İsmail Tural ile yanındaki Ömer Bıyık ve yolda ağaca çarparak durabilen otobüsteki 8 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Tural ve Ömer Bıyık, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Amasya'da Hafif Ticari Araçla Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 2 Ölü, 8 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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