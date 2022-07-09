Ambulansa Taşınırken Sağlık Çalışanının Elini Bırakmadı

Hüsnü Ümit AVCI- Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, otomobilin yol kenarındaki aydınlatma direğine ve ağaca çarpıp devrildiği kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan İsmail Hakkı Akbulut, ambulansa taşınırken sağlık çalışanının elini bir an olsun bırakmadı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Danişment Gazi Mahallesi Sivas-Ankara kara yolu çimento fabrikası yakınlarında meydana geldi. Kadir Şahin yönetimindeki 52 LD 307 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkıp aydınlatma direğine, ardından yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi. Kazada sürücü Şahin ile yanındaki İsmail Hakkı Akbulut, Sinan ve Gökhan Duman yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralı İsmail Hakkı Akbulut, ambulansa götürülürken, sağlık çalışanının elini bir an olsun bırakmadı. Bu sırada Akbulut, sağlık çalışanına kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı