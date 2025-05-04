Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, “Trabzon terör sevmez, terörü seveni sevmez, teröre kırmızı çizgilerini gevşeteni sevmez ilkesiz ve ölçüsüz siyaseti sevmez. Bizim memleketin sağcısı da solcusu da sevmez bizim memleketin AK Partilisi de sevmez CHP’lisi de sevmez” dedi.

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, “Trabzon terör sevmez, terörü seveni sevmez, teröre kırmızı çizgilerini gevşeteni sevmez ilkesiz ve ölçüsüz siyaseti sevmez. Bizim memleketin sağcısı da solcusu da sevmez bizim memleketin AK Partilisi de sevmez CHP’lisi de sevmez” dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin il binası açılışını gerçekleştirmek ve çeşitli programlara katılmak için Trabzon’a geldi. Parti binası açılışında vatandaşlara seslenen Ağıralioğlu, şunları söyledi:

“Öcalan’ı serbest bırakacak bu Kemal Kılıçdaroğlu’nu seçmeyin diye nutuklar atarak gezebildiniz şehirlerde. Meydan meydan gezdiniz dediniz ki; ‘Bu CHP’lileri seçerseniz bu CHP’liler Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakacak Öcalan’ı da serbest bırakacak’ diye milletinizden oy istediniz. Şimdi sanki vekâletinizi böyle almamışsınız gibi evlatlarımızın katillerinden medet uman, evlatlarımızın katilleriyle masaya oturan, onlara umut hakları sunan bir siyasi paradigmaya milletinizden dua, alkış bekliyorsunuz. Haddinizi bilin, haddinizi aklınız neredeydi? Öcalan 1999’da yakalandı. 1999’da yakalandığında Türk milletinin sebep olduğu acıları yüzünden devletin kendisini bin parçaya ayıracağını biliyordu, korktu. Yakalandığında dedi ki "Benim anam Türk, ben de Türk milletini çok severim devletimin de emrindeyim" dedi. Şimdi dediğinizi o zaman niye söylemediniz? Madem bu kadar akıllıydınız, madem böyle konuşarak oluyordu, madem böyle heyet göndererek oluyordu şimdi siyasete düşürdünüz o zaman elinize düştü korkuyordu, o zaman sizden medet umuyordu o zaman ödü patlıyordu, o zaman diyordu ki ne emrederseniz yapacağım. Şimdi ricacı oldunuz 26 sene kaybettiğimiz evlatların hesabını biz şimdi kime soracağız? Madem bu yaptığınız doğru 26 yıldır şehitlerimizin hesabını kime vereceksiniz siz? Nasıl vereceksiniz? Berat Mecit Day bir kamikaze drone saldırısında PKK’lı köpeklerin saldırısıyla şehit oldu. Ağzınıza alın diye söylüyorum ona buna söverek ağzımı kirlettiğim için değil. Biz PKK’ya it derken ağzımız kirlenir biliyorum ama siz evlatlarınızın katiline katil diyemeyen terör örgütünü ağzınıza almanıza engel olan şey neyse ona itiraz ediyorum ne oldu size? Siz niçin evlatlarınızın katiline katil, niçin çocuklarınıza suikast düzenleyenlere köpeklere köpek diyemiyorsunuz niçin? Teröre mesafesi olmayan hiç kimseye eyvallahımız yoktur.

Trabzon terör sevmez, terörü seveni sevmez, teröre kırmızı çizgilerini gevşeteni sevmez ilkesiz ve ölçüsüz siyaseti sevmez. Bizim memleketin sağcısı da solcusu da sevmez bizim memleketin AK Partilisi de sevmez CHP’lisi de sevmez. O yüzden siyaset yapanların kulağına küpe olsun diye söylüyorum cumhurbaşkanlığı hesabı hevesi olanlar da dâhil. Bu Trabzon meydanına terörden medet umanlar olarak gelemezsiniz, HDP’yle kol kola gelemezsiniz."

"Emekliye ikramiye diye verdiğiniz 4 bin lirayla üç kişi dışarıda yemek yiyemez emeklilerinizin alım gücü zorda"

Emeklilerin ekonomik zorluk yaşadığını belirten Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Emekli olmuş 2003’te emekli parası asgari ücretin yüzde 47’si kadarmış daha fazlaymış şimdi 2025 yılında asgari ücretin yüzde 45’i kadar azalmış emekliniz zorda, dar gelirliniz zorda emekliye ikramiye diye verdiğiniz 4 bin lirayla üç kişi dışarıda yemek yiyemez emeklilerinizin alım gücü zorda. Memleketiniz için hayaller kurdunuz dindarlığımız, rüşvetin yenmediği, hakka tecavüz edilmediği, adaletsizliğin yapılmadığı rastlanabilmediği bir memleket hayali kurdu dindarlarımız dünyayı çok sevdi, dindarlığımız zorda. Milliyetçilerimiz memleketi ayağa kaldırmak zorundalardı, hazineyi doldurmak zorundalardı, pasaportu güçlü bir ülke kurmak zorundalardı, faizsiz ve enflasyonsuz bir ülkeyi inşa etmek zorundalardı bunların hiçbiri olmadı milliyetçiliğimiz zorda. Memlekette bu kadar sorun var bu kadar derdimiz varken muhalefet bu kadar sorunla iktidar olamaz durumda muhalefetimiz de zorda. Bayrak yarışı gibi görürüm ben siyaseti, kabalık yok, kötü söz yok, saygısızlık yok, münasebetsiz kavga yok aileme konuşur gibi konuşuyorum AK Parti'nin aldığı oyun yarısı her evin yarısıdır. Her evden AK Partiye yarısı gittiğine göre amcalarımız, dayılarımız, annelerimiz, büyükannelerimiz, ailemizin yarısı AK Partiye oy veriyor kalanın 3'te 1’i, 3'te 2’si CHP’ye oy veriyor kalanları küçük partilere oy veriyor. Partileri konuşurken ailenizle konuşur gibi konuşacaksınız. Aileme konuşur gibi konuşuyorum şimdi bu kadar sorunun 23 yıldır çözeni olmak zorundaydınız, çözemediniz. Şiz çözemediniz diye biz Trabzon meydanlarını doldurup bundan daha iyi bir ülke mümkündür diye konuşuyoruz."

Anka Haber Ajansı