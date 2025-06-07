Anahtar Parti'ye Bayram Ziyaretleri

Anahtar Parti'ye Bayram Ziyaretleri

Saadet Partisi, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi heyetleri Kurban Bayramı dolayısıyla Anahtar Parti Genel Merkezine ayrı ayrı ziyarette bulundu.

(ANKARA) - Saadet Partisi, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi heyetleri Kurban Bayramı dolayısıyla Anahtar Parti Genel Merkezine ayrı ayrı ziyarette bulundu.

Anahtar Parti Genel Merkezi, Kurban Bayramı'nda diğer partilerden heyetleri ağırladı.

Konuk heyetler Anahtar Parti İdari Mali İşler Başkanı Zafer Demir, Medya ve Tanıtım Başkan Ali Işıner Hamşioğlu ve MYK Üyesi Selma Yel tarafından karşılandı.

Anahtar Parti karşılama heyeti ile Saadet Partisi, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi heyetleri ziyarette birbirlerinin bayramlarını kutladı, bir süre sohbet etti.

Anka Haber Ajansı

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