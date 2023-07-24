Anavatan Partisi'nden Akşener'e Tebrik Ziyareti

Anavatan Partisi'nden Akşener'e Tebrik Ziyareti

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkezdeki makamında Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile bir araya geldi. Çelebi, 24 Haziran'daki Olağan Kurultay'da yeniden Genel Başkan seçilen Meral Akşener'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Anka Haber Ajansı

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