Anayasa Mahkemesi, Ek Mtv’nin İptal Başvurusunu Oy Birliği İle Reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM) bu yıla mahsus olarak getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) düzenlemesinin iptali talebiyle CHP’nin yaptığı başvuruyu oy birliği ile reddetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) bu yıla mahsus olarak getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) düzenlemesinin iptali talebiyle CHP’nin yaptığı başvuruyu oy birliği ile reddetti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından TBMM’den geçirilen 1 trilyon 150 milyar 496 milyon 400 bin liralık ek bütçede, bu yıl ikinci kez MTV alınması da düzenlenmiş ve ek MTV’den 32 milyar 662 milyon 87 bin lira gelir hedeflenmişti. CHP, söz konusu düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla AYM’ye başvurmuş ve ek MTV’nin iptalini istemişti. AYM bu başvuruyu bugün görüştü. AYM Genel Kurulu, oy birliği ile aldığı kararla ek MTV düzenlemesinin Anayasa’ya uygun olduğuna hükmederek, başvuruyu reddetti.

CHP’nin başvurusunda, ek MTV düzenlemesinin Anayasa’nın “hukuk devleti”, “sosyal devlet”, “eşitlik”, “adalet”, “verginin genelliği ve adaleti”, “herkesin mali gücü oranında vergilendirmesi” ilkelerini ihlal edildiği iddia edilmişti.

AYM daha önce 1999 yılında yapılmış benzer düzenlemeyi Anayasa’ya uygun görürken, 2003 yılında ise benzer başvuruyu Anayasa’ya aykırı bulmuştu.

Anka Haber Ajansı