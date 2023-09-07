Anka Yazı İşleri Müdürü'ne Açılan Davada Savcı 3 Yıla Kadar Hapis Cezası Talep Etti

GÜRKAN DEMİRTAŞ

Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek’in, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararını uygulamaması üzerine 2020 yılında yapılan haber nedeniyle ANKA Haber Ajansı Yazı İşleri Müdürü Mansur Çelik hakkında açılan ceza davasının üçüncü duruşması bugün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, Çelik’in iddianamede yer alan “terör örgütlerine hedef gösterme” suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, mütalaaya karşı savunma hazırlanabilmesi amacıyla duruşmayı 9 Kasım’a erteledi.

Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek’in, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararını uygulamadığı 14 Ekim 2020 tarihinde yapılan “Türkiye Gündemine Damga Vuran Hakim” başlıklı haber nedeniyle ANKA Haber Ajansı Yazı İşleri Müdürü Mansur Çelik hakkında açılan ceza davasına bugün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Gürlek'in avukatı mazaret belirterek duruşmaya katılmadı. Gazeteci olan CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp de adliyeye gelerek duruşmayı izledi.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASI İSTENİLDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. İstanbul’da iddianameyi hazırlayan savcının görüşünün paylaşıldığı mütalaada, Çelik’in Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 6/1 maddesi uyarınca cezalandırılması istendi. Çelik hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde uygulanan tedbirin kaldırılmasını, önceki duruşmalarda olduğu gibi yeniden isteyen Savcı, mütalaada şunları belirtti:

“Sanığın görev yaptığı ANKA Haber Ajansı’nda, mağdur ile ilgili yaptığı haberin genel olarak sanık özelinde yapıldığı, TMK’nın 6. Maddesinde belirtilen özel kast ile hüviyeti açıklanarak mağdurun kamu tarafından bilinen bazı davalara baktığını ve bu davalarda hukuka aykırı birçok karara imza attığını haberleştirdiği görülmektedir. Devletin her türlü işlerinde olduğu gibi mahkemelerce alınan her türlü yargısal kararın da yoruma değerlendirmeye ve eleştiriye açık olduğu aşikardır. İddianameye konu suçun maddi unsuru hukuka aykırı olarak deklare edilen kararlar veya eleştiriler olmayıp bu nedenle mağdurun hüviyetinin özellikle ve vurgulanarak açıklanmasıdır. Mağdurun görev aldığı davaların listesinin maddeler halinde sıralandığı görülmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10/2 düşünceyi açıklama ve ifade özgürlüğünün sınırlanması (basın özgürlüğü de düşünce kapsamındadır) nedenlerinin ulusal güvenlik, ülke bütünlüğü, kamu güvenliği, düzensizliğin ve suçun önlenmesi, sağlığın korunması, ahlakın korunması, başkalarının şöhret haklarının korunması, gizliliğin açığa çıkmasının önlenmesi, yargı erkinin yetki ve tarafsızlığının güvence altına alınması için gerekli olan bazı formaliteler, koşullar, sınırlamalar veya yaptırımlara tabi tutulabilir şeklindeki düzenlemeye paralel olarak gizli bilgilerin açığa çıkmasının önlenmesi amacıyla eylemin hukuka aykırılık içerdiği anlaşılmaktadır.

“HABER, GÜRLEK’İN TEŞHİSİNE VEYA İFŞASINA YARAMIYOR ANCAK HEDEF GÖSTERİYOR”

Tüm bu açıklama ve analiz sonucunda sanık Mansur Çelik, Anka Haber Ajansı isimli internet sitesinde yayınladığı yazı ile terörle mücadelede görev almış kişi konumunda olan mağdur Akın Gürlek’in bakmış olduğu davaların, görev yaptığı mahkemelerin bilgilerinin ve ad ve soyad ile teşhise ve ifşaya yaramadığı, mağdurun kimliği üzerinden bilgiler verdiği, iddianameye konu yazıların kamuyu aydınlatma şeklindeki haber niteliğindeki haber niteliğinden ziyade mağdurunun hüviyetini açıklama ve muhtelif terör örgütlerine hedef gösterme niteliğinde olduğu sabit olduğundan eyleme uyan TMK’nın 6/1 gereğince cezalandırılmasına.”

“BİR HUKUK DEVLETİNDE BURADAN BİR CEZAYA ULAŞMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Savcılığın mütalaasının ardından Çelik’in avukatı Çağlar Çağlayan, esas hakkında savunma yapmak için süre talep ederek, “Hukuki fecaatle başlayan bir soruşturma davaya döndü. İsimsiz bir mektup üzerine başlayan, salt bir kişinin başka bir niteliği var diye suça uydurulmaya çalışılan ceza dosyası var. Savcı da benzer yorum yaptı. Akın Gürlek yarı siyasi bir kişiliktir bakan yardımcısıdır. Haberde, mahkeme başkanı iken Sözcü davasına baktı, Canan Kaftancıolu davasına baktı demek suç değildir. Bir hukuk devletinde buradan bir cezaya ulaşmak mümkün değil” dedi.

Mahkeme, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma için süre talebinin kabulüne, yurt dışına çıkış yasağı tedbirinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Kasım’a erteledi.

İLK KEZ BİR YEREL MAHKEME ANAYASA MAHKEMESİ’NE DİRENMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi, milletvekili olan Enis Berberoğlu’nun tahliye edilmesi için karar almış ancak Akın Gürlek’in başkanlık yaptığı mahkeme bu karara karşı direnmişti. ANKA Haber Ajansı da bu gelişmeyi ve Gürlek’in daha önce baktığı, kimi davalarda çıkan ve tamamı internette bulunan kararları tek haber olarak yazmıştı. Haberde sadece Çağlayan Adliyesinin dış cepheden tek kare genel fotoğrafı kullanılmıştı. İlk kez bir yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne direnmesi o dönem birçok yerde haber yapılmıştı. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi aynı konuda bir kez daha karar alıp gereğinin yapılması için Adalet Bakanlığı ile TBMM’ye bu kararını göndermişti.

Anka Haber Ajansı