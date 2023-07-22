Anka’nın Mutlu Günü… Parlamento Muhabiri Berkay Varol, Shelby Smithson İle Evlendi

Anka’nın Mutlu Günü… Parlamento Muhabiri Berkay Varol, Shelby Smithson İle Evlendi

ANKA Haber Ajansı Parlamento Muhabiri Berkay Varol, ABD vatandaşı Shelby Smithson ile evlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düğüne kutlama mesajı gönderdi. Kılıçdaroğlu mesajında "Çiftimizi tebrik ediyorum. Düğüne katılan herkese selamlarımı iletiyorum” dedi.

ANKA Haber Ajansı Parlamento Muhabiri Berkay Varol, ABD vatandaşı Shelby Smithson ile evlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düğüne kutlama mesajı gönderdi. Kılıçdaroğlu mesajında "Çiftimizi tebrik ediyorum. Düğüne katılan herkese selamlarımı iletiyorum” dedi.

ANKA Haber Ajansı’nın mutlu günü. ANKA Parlamento Muhabiri Berkay Varol, ABD vatandaşı Shelby Smithson ile evlendi. Samsun’daki düğüne Varol ve Smithson aileleri, çiftin sevenleri katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düğüne kutlama mesajı gönderdi. Kılıçdaroğlu mesajında, "Çiftimizi tebrik ediyorum. Düğüne katılan herkese selamlarımı iletiyorum” dedi.

Düğüne ayrıca, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, CHP Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun mesaj göndererek çifti kutladı.

Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğlulları düğüne çiçek gönderirken, Çağdaş Gazeteciler Derneği Ankara Şubesi de çiftçi kutlayan çelenk yolladı.

ANKA Haber Ajansı ailesi olarak çifte mutluluklar diliyoruz.

Anka Haber Ajansı

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