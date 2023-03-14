Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 350 Milyon Tl’lik Altyapı Projesi: Mamak-gölbaşı İçme Suyu Hattı Tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) 700 bin kişiye sağlıklı, temiz ve kaliteli içme suyu sağlayacak 350 milyon TL’lik ‘Mamak-Gölbaşı Arası İçme Suyu Hattı’ altyapı projesi tamamlandı ve hatta ilk su verildi. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Yaklaşık 700 bin kişiye hitap edecek bir içme suyu hattını bitirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) 700 bin kişiye sağlıklı, temiz ve kaliteli içme suyu sağlayacak 350 milyon TL’lik ‘Mamak-Gölbaşı Arası İçme Suyu Hattı’ altyapı projesi tamamlandı ve hatta ilk su verildi. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Yaklaşık 700 bin kişiye hitap edecek bir içme suyu hattını bitirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Ankara’nın merkezinde ve ilçelerinde içme suyu ve altyapı sorunlarını çözmek için mesai harcayan ASKİ Genel Müdürlüğü, yaklaşık 25 kilometrelik ‘Mamak-Gölbaşı Arası İçme Suyu Hattı’nı tamamlayarak hatta ilk su akışını sağladı. Proje, sık sık yaşanan su kesintileri nedeniyle sorun yaşayan Gölbaşı ilçe merkezi başta olmak üzere kırsal mahalleler ile birlikte 650-700 bin kişiyi sağlıklı içme suyuna kavuşturdu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş da çalışmaların tamamlandığını sosyal medya hesabından "Mamak-Gölbaşı ana iletim hattındaki çalışmalarımızı tamamlayarak 700.000 kişiye sağlıklı ve kesintisiz su ulaştırmaya başladık. Maliyet: 350 Milyon lira" notuyla paylaştı.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, teknik ekibi ile birlikte İmrahor bölgesinde yer alan PG1 Pompa İstasyonu ve İçme Suyu Deposu’nda incelemelerde bulundu. Öztürk, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

“İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’mizden suyu alıp Gölbaşı ilçemize su sağlayacak Mamak-Gölbaşı ana iletim hattımızı tamamladık. Testlerimiz de son derece olumlu gidiyor. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşanmadı. Zaman zaman ilçe merkezinde çalışmanın verdiği zorluklarla Mamak bölgemizde özellikle belli geçişlerde zorlandık. Eymir güzergâhında da birtakım zorluklar yaşadık ama bunların hepsinin üstesinden geldik. Yaklaşık 700 bin kişiye hitap edecek bir içme suyu hattını bitirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bir işi tamamlamaktan ziyade o işi kazasız belasız tamamlamak daha önemli. ASKİ olarak iş süresince çalışma güvenliği ve işçi sağlığı konusunda hassasiyet gösterdik. Kimsenin burnu kanamadan tamamlanan bir proje oldu. İmalatlar başarıyla yapıldı. Tüm Ankaralılara hayırlı olsun.”

Proje kapsamında inşaat çalışmaları 28 Şubat 2021 tarihinde Mamak 398. Cadde ve Dereboyu Caddesi’nde başladı. Hattın öncelikle Mamak bölümünde yer alan kısımları tamamlanırken, ASKİ ekipleri ardından çalışmalarını İmrahor Vadisi ve Eymir Gölü güzergahında sürdürdü. 22 Ocak 2023’te bitirilen projede, tüm testlerin tamamlanması ile ilk su 9 Mart 2023’te verildi. Böylece Mamak ve Gölbaşı ilçeleri arasındaki 24 kilometre 100 metrelik ana iletim hattı, özellikle yaz aylarında yaşanan su kesintileri ile mağdur olan Gölbaşı halkını rahatlattı.

2 TERFİ İSTASYONU VE 1 SU DEPOSU DA YAPILDI

Yaklaşık 350 milyona mal olan proje, yaklaşık 25 kilometrelik hattın yanı sıra 5 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposu ile 2 terfi istasyonu yapımını da içeriyor. İncek, Beytepe ve Gölbaşı’nın tamamını besleyen hatta zaman zaman arızalar meydana geliyordu. Mamak-Gölbaşı Arası İçme Suyu Hattı’nın devreye alınması ile artık Gölbaşı’nda su kesintisi yapılmasına gerek kalmayacak.

Anka Haber Ajansı