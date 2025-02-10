Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Chp'nin 38. Kurultayı'na Ocak 2024'te Soruşturma Başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Chp'nin 38. Kurultayı'na Ocak 2024'te Soruşturma Başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile ilgili "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla yapılan ihbar üzerine geçen yıl ocak ayında soruşturma başlatıldığı, konuyla ilgili açıklamaları nedeniyle 7'nci CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'nin tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldığı bildirildi.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile ilgili "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla yapılan ihbar üzerine geçen yıl ocak ayında soruşturma başlatıldığı, konuyla ilgili açıklamaları nedeniyle 7'nci CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'nin tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ankara’da yapılan CHP Kurultayı'nda, "Kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiası üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbar üzerine, yetkisizlik kararıyla evrakın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, "Evrakın gönderilmesini müteakip Başsavcılığımızca 2024 yılı Ocak ayında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyulur" denildi.

Anka Haber Ajansı

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