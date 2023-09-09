Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: “Sezgin Tanrıkulu Hakkında Soruşturma Başlatılmıştır”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, TV100 isimli kanalda yayınlanan bir programda yapmış olduğu yorumlarından dolayı “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” ve “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, TV100 isimli kanalda yayınlanan bir programda yapmış olduğu yorumlarından dolayı “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” ve “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılığın bugün konuya ilişkin yaptığı açıklaması şöyle:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 08/09/2023 tarihinde TV100 isimli kanalda yayınlanan Özgür İfade Programının canlı yayınına telefonla bağlanarak yapmış olduğu yorumlarından dolayı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 301. Maddesinde düzenlenmiş olan ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama’ ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216. Maddesinde düzenlenmiş olan ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatılmıştır.”

Anka Haber Ajansı