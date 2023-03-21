Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi’nden Su Tasarrufu Çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Başkent’in geçen yıla nazaran bu yıl ocak ve şubat aylarında yaklaşık 115 milyon metreküp daha az suyu bulunduğuna dikkat çekerek, Ankaralılara su tasarrufu çağrısını yineledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Başkent’in geçen yıla nazaran bu yıl ocak ve şubat aylarında yaklaşık 115 milyon metreküp daha az suyu bulunduğuna dikkat çekerek, Ankaralılara su tasarrufu çağrısını yineledi.

ASKİ Genel Müdürlüğü, tüm dünyayı etkileyen kuraklık ve iklim değişikliği krizine karşı suyun bilinçli tüketimi için çağrılarına devam ediyor. Kurum, su tasarrufunda toplumsal bilincin oluşturulmasını ilanlarla ve çeşitli etkinliklerle sağlamaya çalışırken; ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Başkent’in çevresinde bulunan ve kente içme suyu sağlayan barajlardaki toplam doluluk oranının yüzde 30, aktif doluluk oranının ise yüzde 20 olduğunu açıkladı.

Ankara’ya su temin eden Kurtboğazı Barajı’nda incelemelerde bulunan Öztürk, Ankara barajlarının son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öztürk, şunları kaydetti:

“Ankara’ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajların 19 Mart 2023 tarihi itibarıyla aktif kullanılabilir su hacminin yüzde 20, doluluk hacminin de yüzde 30 mertebelerinde olduğunu görüyoruz. ASKİ’nin toplam abone sayısı 2 milyon 540 bin 988. Kentimizde kişi başı günlük tüketilen su miktarı ise 237 litre. Ülkemizde olduğu gibi Başkent’imizde de bu yıl beklediğimiz yağışlar oluşmadı. Özellikle kar yağışında geçen yıllara oranla çok ciddi düşüş olduğu için baraj havzalarımızda doluluk oranları beklediğimizin henüz çok altında. Geçtiğimiz yılın ilk 2 ayına baktığımızda 137 milyon metreküp mertebelerinde gelen su miktarı bu yılın ilk 2 ayında sadece 22 milyon mertebesinde. Yani nereden baksanız içme suyu baraj havzalarımıza gelen su 115 milyon metreküp az.

Bizler vatandaşlarımıza suyu sağlıklı bir şekilde ulaştırmak, suyu kaynağında koruyup, kayıp kaçakla mücadele etmek anlamında elimizden gelen maksimum gayreti gösteriyoruz. Çünkü çok ciddi kuraklık süreçleri yaşanabilir ve su tasarrufu çok önem kazandı. Her alanda özellikle genç nesilde su bilincinin oluşması adına lütfen üzerimize düşen görevi fazlasıyla yerine getirelim. Suyumuzun her damlası çok kıymetli. Artık toplum olarak su kaynaklarımızın sonsuz olmadığı gerçeği ile yüzleşelim ve su israfına geleceğimiz için hep birlikte ‘dur’ diyelim, vatandaşlarımız lütfen bu sözlerimizi, çağrımızı dikkate alsınlar ve ortak suyumuzu tüketirken özenli olsunlar. Kurtboğazı Barajı’nda daha önce suyla dolu olan üst kotlardaki izi görüyoruz. Yağışların azalması sonucu geldiği yeni düzeyi de ıslak ve kuru toprak üzerindeki işaretlerde çok net görmemiz mümkün.”

ASKİ’DEN ‘SU KARDEŞLİĞİ’ PROJESİ

Öztürk, su israfı konusunda halkı bilinçlendirmek için ASKİ’nin sivil toplum örgütleri, Kent Konseyi, meslek odaları ve muhtarlar ile ortak çalıştığını vurgulayarak, “Ayrıca çocuklara yönelik olarak ‘Su Kardeşliği Projesi’ni başlattık. Eğitim kurumlarını ziyaret ederek suyun israf edilmeden kullanılması konusunda ortak bilinç oluşturmaya çalışacağız” dedi.

Öztürk, Ankara’nın çevresinde yer alan Çamlıdere, Kurtboğazı, Eğrekkaya, Akyar, Çubuk 2, Kavşakkaya ve Elmadağ Kargalı barajlarındaki su miktarının dijital sensörler aracılığıyla anlık takip edilerek ASKİ’nin resmi internet sitesinde açıklandığını da sözlerine ekledi.

Anka Haber Ajansı