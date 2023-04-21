Ankara Valiliği, Erdoğan’ın Konuşmasını Yayınlamak İçin Kızılay Meydanına Led Ekran Kurdu

Ankara Valiliği, Erdoğan’ın Konuşmasını Yayınlamak İçin Kızılay Meydanına Led Ekran Kurdu

Ankara Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zonguldak'ta Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni’nde yaptığı konuşmayı, Kızılay Meydanı’na kurduğu led ekranlardan yayınladı.

Ankara Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zonguldak'ta Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni’nde yaptığı konuşmayı, Kızılay Meydanı’na kurduğu led ekranlardan yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhur İttifakı partilerin yöneticileri bugün Zonguldak'ta Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni’ne katıldı. Erdoğan, saat 20.23’te açıklama yaptı.

Ankara Valiliği de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın konuşmasını yayınlamak için Ankara’nın en işlek meydanlarından olan Kızılay Meydanı’na led ekranlar kurdu. Söz konusu ekranlarda bu akşamki tören ve Erdoğan’ın konuşması yayınlandı. Sırtında "Erdoğan sevdalıları" yazılı yelek giyen partililer de bu sırada alanda çalışma yaptı.

Anka Haber Ajansı

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