Ankara'da 15 Katlı Apartmanın 13'üncü Katında Yangın: 1 Ölü

Ankara'da 15 Katlı Apartmanın 13'üncü Katında Yangın: 1 Ölü

ANKARA'da bir binanın 13'üncü katında çıkan yangında, dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti.

Burak TEKİN/ ANKARA, (DHA)- ANKARA'da bir binanın 13'üncü katında çıkan yangında, dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti.

Yangın, akşam saatlerinde Mamak ilçesi Üreğil Mahallesi'nde bulunan 15 katlı bir apartmanın 13'üncü katında çıktı. Elektrik sistemindeki kabloların kısa devre yapması sonucu çıkan yangını fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde mahsur kalanları tahliye ederken, dumandan etkilenen vatandaşlar ve 2 itfaiye eri, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırdı. Dumandan etkilenen ve durumu ağır olan Mehmet Kaplan (57), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

'DUMANDAN ETKİLENENLERİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR'

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Twitter hesabından yangına ilişkin yaptığı açıklamada, yangının elektrik sistemindeki kabloların kısa devre yapmasıyla meydana geldiğini belirtti. Köse, "Üreğil Mahallemizde, Yeşil Vadi konutlarında bir binanın elektrik sistemindeki kabloların kısa devre yapmasıyla oluşan yoğun dumandan etkilenen vatandaşlarımızdan bir kişi hayatını kaybetmiştir. Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun. Dumandan etkilenenlerin tedavisi sürmektedir. Mamak Devlet Hastanesi'ndeki vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Büyük geçmiş olsun" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Ankara'da 15 Katlı Apartmanın 13'üncü Katında Yangın: 1 Ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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