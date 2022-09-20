Ankara'da 2 Katlı Binada Yangın

Ankara'da 2 Katlı Binada Yangın

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, 2 katlı binanın üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Burak TEKİN/ ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Sincan ilçesinde, 2 katlı binanın üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Atatürk Mahallesi Öncü Sokak'ta, 2 katlı binanın depo olarak kullanılan üst katında, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri fark edenler, binayı terk edip, itfaiyeye haber verdi. Adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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Ankara'da 2 Katlı Binada Yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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