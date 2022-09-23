Ankara'da, 2 Milyon Liralık Kaçak Tütün Ve Ticari Eşya Operasyonu

Ankara'da, 2 Milyon Liralık Kaçak Tütün Ve Ticari Eşya Operasyonu

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, depo olarak kullanılan iş yerine operasyonda; kaçak olarak piyasaya sürülmek istenen 2 milyon 216 bin TL değerinde 1 ton 875 kilo kaçak tütün, 110 bin boş makaron, 60 robot süpürge ele geçirildi.

Şaduman UNUTMAZ/ ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, depo olarak kullanılan iş yerine operasyonda; kaçak olarak piyasaya sürülmek istenen 2 milyon 216 bin TL değerinde 1 ton 875 kilo kaçak tütün, 110 bin boş makaron, 60 robot süpürge ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi ve Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki iş yerinin, kaçak sigara üretiminde depo olarak kullanıldığı bilgisine ulaşıldı. Adres, uzun süre gözlem altında tutuldu ardından iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada; kaçak olarak piyasaya sürülmek istenen toplam 2 milyon 216 bin TL değerinde 1 ton 875 kilo kaçak tütün, 110 bin boş makaron ve 60 robot süpürge ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyulurken, soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Ankara'da, 2 Milyon Liralık Kaçak Tütün Ve Ticari Eşya Operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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