Ankara'da, Boş Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Ankara'da, Boş Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

ANKARA'nın Bala ilçesinde, boş evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Birol KARAKILIÇ/BALA (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Bala ilçesinde, boş evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.30 sularında Bala ilçesi Şentepe Mahallesindeki boş evde çıktı. Haydar Kara'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın ve evdeki eşyaların tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için mücadele verirken, komşular da evden hortumlarla yangını söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Ankara'da, Boş Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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