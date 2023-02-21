Ankara’da Depremzede Çocuklar İçin Moral Etkinliği

“Kılıçdaroğlu Gönüllüleri” ve “Devinim İnisiyatifi” Ankara’da otellere yerleştirilen depremzede aileler ve çocukları için moral etkinliği düzenledi.

“Kılıçdaroğlu Gönüllüleri” ve “Devinim İnisiyatifi” Ankara’da otellere yerleştirilen depremzede aileler ve çocukları için moral etkinliği düzenledi.

Gönüllüler ve çocuk gelişimci/pedagoglar tarafından düzenlenen etkinlikte Hatay, Maraş, Adıyaman gibi afet bölgelerinden gelen çocuklara gün boyu boyama, oyuncak dağıtımı ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Koordinatörü Barış Özdemir, etkinlik sonrasında; “Genel Başkanımız talimatıyla afet bölgesinde onlarca afet koordinasyon merkezi oluşturduk. Kılıçdaroğlu Gönüllüleri olarak afet bölgesinde ilk anlardan itibaren çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kalan ekiplerimiz ile de yine bu afet bölgelerinden gelen çocuklarımızın kaldıkları otellere gidip bu afet durumundan en çok etkilenen grup olan çocuklar için çeşitli etkinliklerde bulunup kaynaşmalarını sağlıyor aynı zamanda da ailelerine de moral veriyoruz” dedi.

Devinim İnisiyatifinden Ali Aydoğan ise “Tamamı gönüllü ekiplerden oluşan çalışanlarımız depremin yaralarını çocuklar üzerinden sarmak, ailelerin yükünü biraz olsun almak gayesindeyiz. Depremin en büyük mağduru olan çocuklara yönelik bu çalışmalarımızı daha da arttırıp öncelikle bulunduğumuz Ankara’da daha sonrasında ise depremzedelerin yoğun olarak göç ettiği diğer illerde de devam etmek istediklerini söyledi” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı