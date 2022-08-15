Ankara'da Fırtına Ve Sağanak Hayatı Felç Etti: 1 Ölü, 2 Yaralı (2)

İNŞAATTA KOLON DEVRİLDİ, 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da etkili olan fırtına nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde 3 vatandaşımız yaralanmış olup hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer 2 yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir" dedi.

MİNARE DEVRİLDİ

Fırtına nedeniyle Altındağ ilçesindeki Ulu Camii'nin de minaresi devrildi. Vali Şahin olaya ilişkin yaptığı açıklamada, can kaybı ve yaralanma olmadığını belirterek, "Minareye komşu binadaki 34 vatandaşımız tahliye edilmiş olup teknik ekiplerimiz tarafından cami civarındaki binaların kontrolü yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

AFAD BİNASININ KAPLAMALARI ZARAR GÖRDÜ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), şiddetli fırtınada başkanlık binasının kaplamalarının söküldüğünü bildirdi. Açıklamada, "Bugün Ankara'da meydana gelen şiddetli fırtınayla birlikte yağan yağmur esnasında Başkanlık binamızda AFAD logomuzun bulunduğu alandaki kaplamada kopmalar meydana gelmiştir. Başkanlık binamızda herhangi bir yapısal hasar bulunmamaktadır" denildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı