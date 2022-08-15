Ankara'da Fırtına Ve Sağanak Hayatı Felç Etti: 1 Ölü, 2 Yaralı (2)

Ankara'da Fırtına Ve Sağanak Hayatı Felç Etti: 1 Ölü, 2 Yaralı (2)

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da etkili olan fırtına nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İNŞAATTA KOLON DEVRİLDİ, 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da etkili olan fırtına nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde 3 vatandaşımız yaralanmış olup hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer 2 yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir" dedi.

MİNARE DEVRİLDİ

Fırtına nedeniyle Altındağ ilçesindeki Ulu Camii'nin de minaresi devrildi. Vali Şahin olaya ilişkin yaptığı açıklamada, can kaybı ve yaralanma olmadığını belirterek, "Minareye komşu binadaki 34 vatandaşımız tahliye edilmiş olup teknik ekiplerimiz tarafından cami civarındaki binaların kontrolü yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

AFAD BİNASININ KAPLAMALARI ZARAR GÖRDÜ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), şiddetli fırtınada başkanlık binasının kaplamalarının söküldüğünü bildirdi. Açıklamada, "Bugün Ankara'da meydana gelen şiddetli fırtınayla birlikte yağan yağmur esnasında Başkanlık binamızda AFAD logomuzun bulunduğu alandaki kaplamada kopmalar meydana gelmiştir. Başkanlık binamızda herhangi bir yapısal hasar bulunmamaktadır" denildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Ankara'da Fırtına Ve Sağanak Hayatı Felç Etti: 1 Ölü, 2 Yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Cinayette 1 Tutuklama
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Cinayette 1 Tutuklama
Halterde İranlı Sporcudan 3 Rekor, 3 Altın
Halterde İranlı Sporcudan 3 Rekor, 3 Altın
Sözleşmeli Er, Mayın Arama Faaliyeti Sırasında Şehit Oldu (2)
Sözleşmeli Er, Mayın Arama Faaliyeti Sırasında Şehit Oldu (2)
2 Torunu Olan Çift, Aynı Fakülteyi Kazandı
2 Torunu Olan Çift, Aynı Fakülteyi Kazandı
Balıkesir'de, Yıldırım İsabet Eden Ormanda 1 Dönüm Alan Zarar Gördü
Balıkesir'de, Yıldırım İsabet Eden Ormanda 1 Dönüm Alan Zarar Gördü
Rıza Çalımbay: Ben Uefa Kupası'nda Kalmak İstiyorum
Rıza Çalımbay: Ben Uefa Kupası'nda Kalmak İstiyorum
Babasının Öldüğü Kazada Çikolatayla Sakinleştirilen Uras Ege, Taburcu Oldu
Babasının Öldüğü Kazada Çikolatayla Sakinleştirilen Uras Ege, Taburcu Oldu