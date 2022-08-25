Ankara'da Hafif Ticari Araç, Durağa Çarptı: 3 Yaralı

Fatih POYRAZ- Muhammet BAYRAM/ ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, otobüs durağına çarptı. Kazada, durakta bekleyen 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Adnan Sevinç'in kullandığı 41 AJS 043 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Kazada, durakta otobüs bekleyen 3 kişi yaralandı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatan polis, sürücü Adnan Sevinç'i gözaltına aldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı