Ankara'da Helikopter Destekli Trafik Denetimi

Burak TEKİN- Alper ŞAŞMAZ/ ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, Kurban Bayramı'na bir gün kala, trafikte meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek için helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ile Trafik Başkanlığı koordinesinde, Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından, Kurban Bayramı'na bir gün kala, trafik güvenliğinin sağlanması ve meydana gelebilecek kazaların önlenebilmesi için helikopter destekli denetim gerçekleştirildi. Trafiğin yoğun olduğu İstanbul ile Konya yolu güzergahında araçlar havadan helikopterle takip edildi. Kural ihlali yapan, aracında telefonla konuşan sürücüler, helikopter kamerasıyla tespit edilerek, güzergahta bulunan uygulama noktalarında önlem alan polis ekiplerine bildirildi. Uygulama noktalarında durdurulan sürücülere işlem yapıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı