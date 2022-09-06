Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde Yangın

Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde Yangın

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde hurdacılar sitesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Burak TEKİN-Mehmet Serkan ŞAFAK/ANKARA, (DHA) - ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde hurdacılar sitesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında ilçedeki Hurdacılar Sitesinde plastik ve hurda malzemelerin bulunduğu hurdacıda çıktı. Açık alanda bulunan plastik hurda malzemeler, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Plastik maddelerin yanması nedeniyle gökyüzünde oluşan yoğun duman Ankara'nın birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma ile yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, Ankara Valisi Vasifp Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yenimahalle ilçemizde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde bir iş yerinde yangın meydana gelmiş olup, yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çıkan yoğun duman yanan maddelerin plastik esaslı olmasından kaynaklanmaktadır. Endişe edilecek bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.

(DHA)

Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde Yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Tunceli’de, Milli Parktaki Yangın 12 Saat Sonra Söndürüldü
Tunceli’de, Milli Parktaki Yangın 12 Saat Sonra Söndürüldü
Mersin'de Orman Yangını
Mersin'de Orman Yangını
Avrupa’da 3 Aylık Orman Yangınının Tahribatı Uzaydan Görüntülendi
Avrupa’da 3 Aylık Orman Yangınının Tahribatı Uzaydan Görüntülendi
Şehit Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin Cenazesi Ordu'da
Şehit Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin Cenazesi Ordu'da
Kruvaziyerde Düşüp Başını Yere Çarpan İngiliz Kadın Yolcu Hastaneye Kaldırıldı
Kruvaziyerde Düşüp Başını Yere Çarpan İngiliz Kadın Yolcu Hastaneye Kaldırıldı
Anne- Babasının Öldüğü Kazaya Göreve Geldi, Acı Haberle Yıkıldı
Anne- Babasının Öldüğü Kazaya Göreve Geldi, Acı Haberle Yıkıldı
Kanada’da Aranan Saldırganlardan Biri Ölü Bulundu
Kanada’da Aranan Saldırganlardan Biri Ölü Bulundu