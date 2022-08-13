Ankara'da Kafe Yangını; 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Fatih POYRAZ/ ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, kafenin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü; 5 kişi dumandan etkilenirken, 1 çalışan da ellerinden yaralandı.

Çankaya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki kafede, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Mutfak bölümündeki fritözün alev almasıyla çıkan yangın, büyüyerek duman giderinin bulunduğu bacayla kafenin çalışma ofisine sıçradı. Çalışanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler, çatıdan müdahale edip yangını söndürdü. Yangın nedeniyle kafede hasar meydana geldi. Sağlık ekipleri de ellerinden yaralanan 1 personeli ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Dumandan etkilenen 5 kişinin tedavisi ise ambulanslarda yapıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı