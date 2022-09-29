Ankara'da Kamyonet, Dere Yatağına Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'da Kamyonet, Dere Yatağına Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin dere yatağına düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Hasan OLUM/ ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin dere yatağına düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Ankara-Eskişehir yolundaki Oymaağaç mevkisinde meydana geldi. Nallıhan'dan Eskişehir yönüne giden İzzettin Beydili (71) yönetimindeki 06 FK 259 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten dere yatağına uçtu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü İzzettin Beydili hayatını kaybederken, yanında bulunan Hüseyin Gültekin ise yaralandı. Gültekin, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Ankara'da Kamyonet, Dere Yatağına Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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