Ankara'da Maden Ocağında İş Kazası: 1 Ölü

Ankara'da Maden Ocağında İş Kazası: 1 Ölü

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde kömür madeninde meydana gelen iş kazasında işçi Ömer Kalem (44), hayatını kaybetti.

Muammer DAŞDELEN/BEYPAZARI (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde kömür madeninde meydana gelen iş kazasında işçi Ömer Kalem (44), hayatını kaybetti.

Olay, saat 00.30 sıralarında Çahırhan Mahallesi'ndeki kömür madeninde meydana geldi. Ömer Kalem, dengesini kaybetmesi sonucu kömür taşıma bandına düşerek, rayların arasında sıkıştı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rayların arasından kurtarılan Kalem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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