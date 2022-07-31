Ankara'da Otomobil, Belediye Otobüsü Ve Hafriyat Kamyonunun Karıştığı Kazada; 3 Yaralı

Ankara'da Otomobil, Belediye Otobüsü Ve Hafriyat Kamyonunun Karıştığı Kazada; 3 Yaralı

ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde otomobil, belediye otobüsü ve hafriyat kamyonunun karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Umutcan ÖREN/ ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde otomobil, belediye otobüsü ve hafriyat kamyonunun karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Pursaklar ilçesi Erbakan Bulvarı Protokol Yolu Tüneli'nde meydana geldi. İ.K. yönetimindeki 06 BG 9717 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu belediye otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle belediye otobüsünün altına giren otomobile, arkadan gelen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 JNV 07 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öte yandan kaza nedeniyle trafik kontrollü sağlanırken, hasar gören araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Ankara'da Otomobil, Belediye Otobüsü Ve Hafriyat Kamyonunun Karıştığı Kazada; 3 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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