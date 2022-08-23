Ankara'da Otomobildekilere Silahlı Saldırı; 1 Yaralı

Ankara'da Otomobildekilere Silahlı Saldırı; 1 Yaralı

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücünün babası Ümit Y. ağır yaralandı.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Keçiören ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücünün babası Ümit Y. ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobile, başka araçtan tabanca ile ateş açıldı. Sürücü Ahmet Y., babası Ümit Y.'nin yaralandığını fark edince aracı durdurdu. Bu sırada şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ümit Y., ameliyata alındı. Ümit Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, Ümit Y. ve Ahmet Y.'nin akrabası olduğu belirtilen şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Ankara'da Otomobildekilere Silahlı Saldırı; 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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