Ankara'da Özel Okulda Çıkan Yangın Söndürüldü

Ankara'da Özel Okulda Çıkan Yangın Söndürüldü

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde dış cephe mantolaması yapılan özel bir okulda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ferhat EKİNCİ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Çankaya ilçesinde dış cephe mantolaması yapılan özel bir okulda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi'nde bulunan bir özel okulda meydana geldi. Okulun dış mantolamasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan alevler kısa sürede okulun mantolamasını sarmaya başlayınca okulun güvenlik görevlileri durumu iftaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürürken, okulda maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Ankara'da Özel Okulda Çıkan Yangın Söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Süt Kamyoneti İle Canlı Hayvan Nakil Aracı Çarpıştı
Süt Kamyoneti İle Canlı Hayvan Nakil Aracı Çarpıştı
Elazığ'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Elazığ'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Konteynerde Çıkan Yangın Park Halindeki 2 Otomobile Sıçradı
Konteynerde Çıkan Yangın Park Halindeki 2 Otomobile Sıçradı
Sivas'ta 4 Kişinin Yaralandığı Kaza Kamerada
Sivas'ta 4 Kişinin Yaralandığı Kaza Kamerada
İzmir'de Helikopter Kazası; Pilot Ve Yardımcı Pilot Yaralandı (3)
İzmir'de Helikopter Kazası; Pilot Ve Yardımcı Pilot Yaralandı (3)
İzmir'de Helikopter Kazası; Pilot Ve Yardımcı Pilot Yaralandı (2)- Yeniden
İzmir'de Helikopter Kazası; Pilot Ve Yardımcı Pilot Yaralandı (2)- Yeniden
Bolu'da 6 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza: 8 Yaralı
Bolu'da 6 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza: 8 Yaralı