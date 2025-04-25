Ankara'da Tutuklu Siyasetçilere Destek Eylemine Katılan 30 Öğrenci Gözaltına Alındı

Ankara'da Tutuklu Siyasetçilere Destek Eylemine Katılan 30 Öğrenci Gözaltına Alındı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Ankara'da üniversite öğrencilerinin tutuklu siyasetçilere destek için düzenlediği eyleme katılan 30 öğrencinin gözaltına alındığını belirterek, "Anayasa'yı çiğneyenlere sesleniyorum, öğrencileri derhal serbest bırakın" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Ankara'da üniversite öğrencilerinin tutuklu siyasetçilere destek için düzenlediği eyleme katılan 30 öğrencinin gözaltına alındığını bildirdi.

Taşçıer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu akşam Ankara'da Konur Sokak'ta düzenlenen eylemde gözaltına alınan 30 öğrenci ile ilgili sürecin takip edildiğini belirtti. Taşçıer, "Hak ve özgürlüklerine sahip çıkan 30 öğrenciyi gözaltına aldılar. Kanunsuz emir uygulayarak Anayasa'yı çiğneyenlere sesleniyorum, öğrencileri derhal serbest bırakın" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

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