Ankara'da Yanan Kamyonun Kasasındaki Eşyalar Kül Oldu

ANKARA'da, kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonucu kasada taşınan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonucu kasada taşınan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çankaya ilçesi 1071 Malazgirt Bulvarı'nda, Öveçler yönünde giden, ev eşyası yüklü 06 BUF 858 plakalı kamyonda, ODTÜ ormanının önünden geçtiği sırada yangın başladı. Kasada çıkan yangını fark eden kamyon şoförü, sağa çekip itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yaralanan olmazken, kamyonun kasasında bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın, kamyonun kupasına sıçramadan kontrol altına alındı. Polis ekipleri, bulvarı bir süreliğine tek yönlü araç geçişine kapattı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı