Ankara'da Yeni Yapılan 20 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın Paniği

Fatih POYRAZ- Muhammet BAYRAM/ ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, 20 katlı apartmanın çatı katında izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken, ölen ve yaralanan olmadı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Yenimahalle ilçesinde Avcılar Mahallesi'nde yeni yapılan 20 katlı binanın çatısında meydana geldi. İzolasyon çalışması sırasında çıkan yangını fark eden işçiler, dışarıya çıkıp, polis ve itfaiyeye haber verdi. Apartmandaki bazı dairelerde temizlik yapan aileler de dışarıya çıktı. Binadan yükselen alevler ve duman çevrede paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çatıya ulaşıp, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yapılan ilk incelemede, izolasyon ustalarının çatı katındaki çalışması sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımla yangının meydana geldiği tespit edildi.

'ALEVLER ÇOK YÜKSELMİŞTİ'

Alevleri görünce panik yaşayan Ahmet Şahin, "Çatı izolasyon çalışması sırasında yangın çıkmış. Allah'tan kimsenin canına bir şey olmadı. Alevler rüzgarın da etkisiyle çok yükselmişti. O sırada ustalar çatı katındaymış; ama herhangi bir yaralı yok" dedi.

Dairesinde temizlik yapan Fatma Arık da "Çatı katında tamir yapıyordu ustalar. O sırada kaynak makinesi patlamış ve yangın çıkmış. Biz evimizde boya yapıyorduk. O sırada eve dumanlar geldi hemen eşime söyledim. Sonra ustalar bizi uyardı hemen dışarı çıktık. Alevleri görünce panik olduk" ifadelerini kullandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı