Anne- Baba Ve 2 Kardeşini Öldürüp İntihar Etti

Anne- Baba Ve 2 Kardeşini Öldürüp İntihar Etti

KAHRAMANMARAŞ'ta, evlerinin çatısında maket bıçağı ile bileklerini keserek kendine zarar veren B.Ö. (22), yanına gelen anne, baba ve 2 kardeşini tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti.

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, evlerinin çatısında maket bıçağı ile bileklerini keserek kendine zarar veren B.Ö. (22), yanına gelen anne, baba ve 2 kardeşini tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Önsen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre B.Ö., evlerinin çatısında maket bıçağı ile bileklerini keserek kendine zarar vermeye başladı. B.Ö., çatıya çıkan baba M.Ö., anne H.Ö. ile ağabeyi F.Ö. ve 10 yaşındaki kardeşi T.Ö.'ye yanında bulunan tabanca ile ateş açtı. Anne, baba ve 2 kardeşini tabancayla vuran B.Ö., daha sonra aylı silahla kendini de vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan baba da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi devam ediyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Anne- Baba Ve 2 Kardeşini Öldürüp İntihar Etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Eşini Tüfekle Öldüren Koca Tutuklandı
Eşini Tüfekle Öldüren Koca Tutuklandı
Karaman'da Kafeye Silahlı Saldırı: 6 Yaralı
Karaman'da Kafeye Silahlı Saldırı: 6 Yaralı
Edirne'de, Meriç Nehri Kıyısında Çıkan Otluk Yangını Söndürüldü
Edirne'de, Meriç Nehri Kıyısında Çıkan Otluk Yangını Söndürüldü
(geniş Haber)fatih'te Tarihi Camide Yangın
(geniş Haber)fatih'te Tarihi Camide Yangın
Uçuruma Yuvarlanan Kamyonun Sürücüsü Öldü
Uçuruma Yuvarlanan Kamyonun Sürücüsü Öldü
İslami Dayanışma Oyunları'nda Gülle Atmada Millilerden Altın Madalya
İslami Dayanışma Oyunları'nda Gülle Atmada Millilerden Altın Madalya
4 Kişinin Yaralandığı Silahlı 'kız Kaçırma' Kavgası Kamerada
4 Kişinin Yaralandığı Silahlı 'kız Kaçırma' Kavgası Kamerada