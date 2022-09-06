Anne- Babasının Öldüğü Kazaya Göreve Geldi, Acı Haberle Yıkıldı

Anne- Babasının Öldüğü Kazaya Göreve Geldi, Acı Haberle Yıkıldı

ŞANLIURFA'da, durakta yolcu indikten sonra şoförünün yola çıkışa hazırlandığı halk otobüsüne, otomobil çarptı.

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, durakta yolcu indikten sonra şoförünün yola çıkışa hazırlandığı halk otobüsüne, otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet (60) ile eşi Şükran (61) Erten, hastanede hayatını kaybetti. Büyükşehir Belediyesi yol yardım ekibindeki Mehmet Hafız Ertem ise anne- babasının kaza geçirdiğinden habersiz, ihbarla geldiği görev yerinden hastaneye geçip, acı haberle uzun süre gözyaşı döktü.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Mardin yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Mahmut Etik, kullandığı 63 AB 872 plakalı halk otobüsüyle durakta yolcu indirip, yola çıkış yapmak istedi. Göz doktoruna muayene olmaya giden Ahmet Erten yönetimindeki 63 DC 567 plakalı otomobil ise bu sırada otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, ön kısmı ezilerek hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve belediye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Araçta sıkışan Ahmet ve Şükran Erten çifti, ağır yaralı çıkarılarak ambulansla Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çift, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

EN ACI GÖREV

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki yol yardım ekibinden, çiftin oğulları Mehmet Hafız Ertem'in de ihbarla kaza yerine geldiği, anne- babasını ağır yaralı görünce büyük üzüntü yaşadığı, ambulansı takip ederek hastaneye geçip, acı haberle gözyaşlarına boğulduğu öğrenildi.

Mehmet Hafız Ertem'i arkadaşları tarafından teskin etmeye çalışırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Anne- Babasının Öldüğü Kazaya Göreve Geldi, Acı Haberle Yıkıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Şehit Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin Cenazesi Ordu'da
Şehit Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin Cenazesi Ordu'da
Kruvaziyerde Düşüp Başını Yere Çarpan İngiliz Kadın Yolcu Hastaneye Kaldırıldı
Kruvaziyerde Düşüp Başını Yere Çarpan İngiliz Kadın Yolcu Hastaneye Kaldırıldı
Kanada’da Aranan Saldırganlardan Biri Ölü Bulundu
Kanada’da Aranan Saldırganlardan Biri Ölü Bulundu
Avcılar'da Babasından Kaçarken Balkondan Atlayan 16 Yaşındaki İlknur Ağır Yaralandı
Avcılar'da Babasından Kaçarken Balkondan Atlayan 16 Yaşındaki İlknur Ağır Yaralandı
Ev Yangınına, Kovayla Su Taşıyıp, Bahçe Hortumuyla Su Sıkarak Müdahale Ettiler
Ev Yangınına, Kovayla Su Taşıyıp, Bahçe Hortumuyla Su Sıkarak Müdahale Ettiler
Kamyona Çarpan Otomobil, Kasanın Altına Girdi: 1 Ölü, 3 Yaralı
Kamyona Çarpan Otomobil, Kasanın Altına Girdi: 1 Ölü, 3 Yaralı
Çarpışan 2 Araç 150 Metre Sürüklendi: 1 Ölü, 3 Ağır Yaralı
Çarpışan 2 Araç 150 Metre Sürüklendi: 1 Ölü, 3 Ağır Yaralı