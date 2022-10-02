Anne İle Oğlunu Öldürüp, 3 Kişiyi Yaralayan Saldırgan Akraba Çıktı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda Cebrail Yılmazer (30) ile annesi Fatma Yılmazer'i (67) öldürüp, aileden 3 kişiyi de yaralayan saldırganın kuzen Ahmet Yılmazer (43) olduğu ortaya çıktı.

Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda Cebrail Yılmazer (30) ile annesi Fatma Yılmazer'i (67) öldürüp, aileden 3 kişiyi de yaralayan saldırganın kuzen Ahmet Yılmazer (43) olduğu ortaya çıktı. Yakalanıp, tutuklanan Ahmet Yılmazer, ifadesinde amcası ile aralarında husumet olduğunu söyledi.

Kartal Mahallesi'nde oturan Yılmazer ailesinin evine, gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı ile bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatma Yılmazer'in hayatını kaybettiği saldırıda oğlu Cebrail Yılmazer, gelini Pınar Yılmazer (25) ile torunları Ayaz ve Irmak Yılmazer yaralandı. Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cebrail Yılmazer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

BOŞ ARAZİDE AV TÜFEĞİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Jandarma ekipleri, saldırının şüphelisi olarak Ahmet Yılmazer'i belirledi. Harekete geçen ekipler, Yılmazer'i Kartal Mahallesi kırsalındaki boş arazide av tüfeği ile birlikte yakaladı. Amcası ile aralarında husumet bulunduğunu belirten Ahmet Yılmazer, sorgusunda saldırıdan pişman olduğunu söyledi. Yılmazer, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı. Öte yandan yaşamını yitiren Fatma Yılmazer ile oğlu Cebrail Yılmazer'in cenazeleri, kılınan namazın ardından toprağa verildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı