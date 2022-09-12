Anne Ve Babaları Kazada Ölen Kardeşleri Okula Polis Götürdü

Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'nın Karaisalı ilçesinde 15 Temmuz'da anne ve babalarını trafik kazasında kaybeden bedensel engelli Mustafa (13) ile kardeşi Mehmet Ali Öveç'i (11), polis ekipleri ellerinden tutarak okula götürdü. 5'inci sınıfa başlayan Mustafa Öveç, "Şu anda çok farklı duygular içindeyim. Okula anne ve babalarıyla gelen arkadaşlarımı görünce çok üzülüyorum ama yapacak bir şey yok" dedi.

İlçeye bağlı Karapınar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Akif Öveç (40), 15 Temmuz gecesi eşi Arife Öveç (38), çocukları Elif Naz (4), Mehmet Ali, Mustafa, Rukiye (15) ve babası Mustafa Öveç ile birlikte Kızıldağ Yaylası'na gitmek üzere yola çıktı. Öveç'in kullandığı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Mehmet Coşkun kontrolündeki otomobil ile çarpıştı. Kazada Öveç ile Coşkun olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar ise Karaisalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öveç'in çocukları kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Arife Öveç ise 25 Temmuz'da yaşamını yitirdi.

POLİS EVLERİNDE ZİYARET ETTİ

Önce babalarını, sonra da annelerini kaybetmenin acısını yaşayan Elif Naz, Mehmet Ali, Mustafa ve Rukiye Öveç'e dedeleri Mustafa Öveç sahip çıktı. Kendisi de 2 yıl önce eşini toprağa veren Öveç, torunlarının ihtiyaçlarını karşılamak için çabalamaya başladı. Çocukların takibini yapan Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, okulların açıldığı ilk gün, anne ve babalarının yokluğunu hissetmemesi için ekibini seferber etti. Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, doğuştan bedensel engelli Mustafa ile kardeşi Mehmet Ali Öveç'i evlerinde ziyaret edip, kıyafet, çanta, kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye etti.

POLİS ARACIYLA OKULA GİTTİLER

Polislerden biri Mustafa'yı kucağına alıp evden çıkardıktan sonra tekerlekli sandalyeye bindirdi. Öveç kardeşler, polis aracıyla eğitim-öğretim görecekleri Atatürk Ortaokulu'na götürüldü. Polis abla ve ağabeylerinin elini tutarak okula giren Öveç kardeşler, arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.

'ÇOK ÜZÜLÜYORUM'

5'inci sınıfa başlayan Mustafa Öveç, polisin bu jestinden büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Şu anda çok farklı duygular içindeyim. Okula anne ve babalarıyla gelen arkadaşlarımı görünce çok üzülüyorum ama yapacak bir şey yok" diye konuştu. İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sınıfa giren Öveç kardeşler, kendileri için özel olarak hazırlanan sıraya oturdu. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı