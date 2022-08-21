Anne Ve Oğlunun Yaşamını Yitirdiği Kaza Güvenlik Kamerasında (2)

ANA-OĞUL YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden elektrikli bisikletin sürücüsü Fikriye Özkara ve arkasındaki oğlu Halil Can Özkara'nın cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Anne-oğul için bugün ikindide Kula Gidişler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Özkara Ailesi'nin yakınları ve sevenlerinin katıldığı cenazede gözyaşları sel oldu. Kılınan namazın ardından anne-oğulun bir süre omuzlarda taşınan cenazeleri Gölbaşı Mahalle Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı