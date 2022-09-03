Annesini Döverken Engel Olmaya Çalıştığı Amcası Tarafından Öldürüldü

Annesini Döverken Engel Olmaya Çalıştığı Amcası Tarafından Öldürüldü

SAKARYA'da Aziz D. (51), annesini odunla darbedince müdahale etmeye çalıştığı amcası Ömer D. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Levent KIZILASLAN/ SAKARYA, (DHA)- SAKARYA'da Aziz D. (51), annesini odunla darbedince müdahale etmeye çalıştığı amcası Ömer D. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, öğle saatlerinde, Karasu ilçesine bağlı Resüller Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer D. ile yengesi arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ömer D., eline geçirdiği odunla yengesini darbetti. Bu sırada Aziz D., "Anneme vurma" diyerek amcasına müdahale etmeye çalıştı. Tabancasını çıkaran Ömer D., yeğenine 3 el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Aziz D. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Ömer D. kaçarken, ihbarla adrese gelen jandarma ekipleri, incelemelerde bulundu. Aziz D.'nin cansız bedeni de olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Jandarma, Ömer D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Annesini Döverken Engel Olmaya Çalıştığı Amcası Tarafından Öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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