Antakya Emek Ve Demokrasi Platformu İmamoğlu İçin Yürüdü

Haber: Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Antakya Emek ve Demokrasi Platformu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki için yürüdü.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler Hatay'da da devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Necmi Asfuroğlu Lisesi önünde toplanan Antakya Emek ve Demokrasi Platformu buradan sloganlarla, alkışlarla, dövizlerle Uğur Mumcu Meydanı’na yürüdü ve bir açıklama yaptı.

Platform adına konuşa Servet Alkan, 19 Mart protestoları baskıya boyun eğmeyen halkın açıkça iradesini ortaya koyduğu ve psikolojik üstünlüğün artık muhalefete geçtiğini göstergesi olduğunu söyledi.

''Türkiye’nin demokratikleşmesi ortak mücadeleyle mümkündür''

2024 yerel seçimlerinde halkın demokrasi ve değişim isteğinin net bir şekilde ortaya çıktığını, iktidar bloğunun ise halkın seçimini bastırmak için baskıyı artırdığını vurgulayan Alkan, "'Ancak bilinmelidir ki halkın iradesini yoksayan hiçbir iktidar ayakta kalamaz. Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğü zedelenirken Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması halkın iradesine müdahale olarak tepki çekmektedir. Bu tür hukuksuzluklara karşı mücadelede ayrıştırıcı söylemlerden kaçınmak gerekir. Türkiye'nin gerçek anlamda demokratikleşmesi, toplumsal kesimlerin ortak mücadelesi ile mümkündür. Kürt halkının demokratik haklarını yok sayarak kültürel sembollerini kriminalize ederek ya da küçümseyerek verilen hiçbir demokrasi mücadelesi inandırıcı olamaz'" diye konuştu.

Hukuksuzluklara, baskıya ve anti demokratik uygulamalara karşı ortak bir duruş sergilemenin herkes için adalet ve özgürlüğü savunmanın zorunluluk olduğunu belirten Alkan, toplumu kutuplaştıran tüm söylemlere karşı her bireyin haklarını savunmasının birincil görevi olduğunu söyleyerek, "'Adil ve özgür bir gelecek için ayrıştırıcı politikalar yerine dayanışma ve eşitlik temelinde bir mücadele şarttır'" dedi.

''Bizleri her yerde görmek zorunda kalacaksınız''

Eylemden konuşan Defne CHP İlçe Başkanı Ozan Öfkeli, direnişin yedinci gününde yine sokaklarda olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

''Bu sokaklarda daha önce bizi ölüme terk eden zihniyet hala Suriye'de Alevi katliamı yapıyor. Ne orada ne burada ne de bu sokaklarda bizleri bitiremeyeceksiniz, bizleri her yerde görmek zorunda kalacaksınız. ‘İstanbul'u alan Türkiye'yi alır’ zihniyeti ile yola çıkan AKP zihniyetine en güzel dersi sokaklarda vereceğiz. Kimse halkın önüne geçemez, bu halkı kimse yok sayamaz. Er ya da geç saraylar yıkılacak bu halk kazanacak.''

Anka Haber Ajansı